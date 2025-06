Heidy Tamme: "Horoskoop" ühendas kogu Eesti rahva

Ansambel Horoskoop repertuaaris on peamiselt telesaates "Horoskoop" kõlanud laulud. "Väga teretulnud bänd on ta. Ma mäletan oma noorpõlvest, et iga kord, kui televisioonis oli "Horoskoop", siis ma olin naksti alati teleka ees, iga kord," sõnas Mait Maltis. "See ühendas kogu Eesti rahva vanusest hoolimata. Mulle on öeldud, et kui ma laulsin, siis üks viie-aastane käis suudlemas ekraani ja siis laulis neid laule edasi, et siis tema esines. Väga paljud said sealt sellist toredat," lisas Heidy Tamme.

"Horoskoobis" kõlanud laulud on siiamaani rahva poolt palavalt armastatud. "Mina ütlen spetsialisti ja pedagoogina, ja olles olnud pikka aega alal, et meloodia on see, mis haarab kaasa, sest siis inimesed hakkavad laulma kaasa. Nad tunnevad, et nendes on ka see kuulmine. Muidu öeldakse, et mul on elevant astunud kõrva peale ja ma olen ebamusikaalne, ma ütlen, et ebamusikaalseid inimesi ei ole olemas," rääkis Tamme.

Lisaks meloodiale on ajaproovile vastu pidavate laulude tunnusteks hea rütm ja sõnum. "See on väga tähtis. Lauljad on ju sellised meloodilised jutustajad," sõnas Tamme.

ˇ"Horoskoobi" saatel oli ka väga suunav ja määrav roll nii laulude kui muusikute endi puhul. "Ta oli ilus trampliin, me saime sealt väga palju ilusat repertuaari, saime väga palju kuulajaid, laule, mis ühendasid kõiki," meenutas Tamme.

Kuigi Heidy Tamme ja Mait Maltis on varem koos laulnud ja esinenud, siis "Terevisioonis" esitasid nad esimest korda omavahel duetti. "30 aastat tagasi tegi tema sellest laulust oma versiooni ja 20 aastat tagasi tegin mina," märkis Maltis. Kõlas lugu "Mississippi".

Sügisel ilmub Horoskoobil uus album "Duettide keeles" ning antakse ka kolm kontserti, kus teiste seas teevad kaasa Heidy Tamme ja Mait Maltis. "Me kõik esitame oma hitte kahtlemata, siis on lisaks ka duetid, mis annavad ilusa värvi kontserdile juurde," tutvustas Maltis. "Kõige tähtsam on muidugi äratundmisrõõm, et inimesed tunnevad ära need meloodiad ja võivad meenutada oma ilusaid aegu," lisas Tamme.

Veel kõlas "Terevisioonis" Heidy Tamme ja ansambel Horoskoobi esituses lugu "Õnne tipul".