Galerii: telemajas tähistati ETV 71. sünnipäeva

ETV on aastaid hoidnud head traditsiooni saada kokku 19. juuli keskpäeval. Nii ka tänavu, kui telemaja ruudulises fuajees kohtusid endised ja praegused teletöötajad, et tähistada ETV 71. sünnipäeva.

Suvisel pühapäeval kohtusid telemajas inimesed, kes teinud televisiooni aastaid tagasi ja need, kes täna ETV käekäigu ees hea seisavad. Sünnipäeva avas tervitussõnadega ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru, kelle sõnul on just selline sünnipäev talle kõige südamelähedasem.

"Täna on nagu perekondlik pannkoogihommik, kus kokku saavad need, kes ETV-d armastavad," ütles ta. Eelolevale sügisele ette vaadates lubas ta, et ETV jätkab kõikide nende saadetega, mis moodustavad kanali tuumiku. "Üllatame muidugi ka," lisas Oru.

Sünnipäeva juhtis Karmel Killandi ja hea sõnaga tervitas kohalviibijaid ka ERR-i juhatuse liige Mart Luik. "Inimesed on need, kes televisioonile loomingulise vungi sisse panevad," tänas ta kohalviibinuid.

Sünnipäeval peeti meeles ka endist kolleegi, tänavu 80. sünnipäeva tähistanud Enn Eesmaad. Legendaarne telemees sõnas, et on töötanud küll neljas erinevas televisioonis, aga kõige ilusamad aastad möödusid tal Eesti televisioonis.

"Rahvustelevisioon ja rahvusraadio peavad olema. Teid on vaja siis, kui kõik on väga väga hästi ja paraku ka siis, kui midagi on väga halvasti," sõnas Eesmaa.

ETV sünnipäeval astusid lauludega üles kullaprooviga lauljad, kel telemajaga kõikidel oma hea seos. Külaliste ette astusid Heidy Tamme, Voldemar Kuslap ja Mait Maltis, neid saatis klaveril Ülo Mälgand.