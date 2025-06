Päästja: päästevest peab saama sama tavaliseks kui turvavöö

Päästjate kogemusel on enamik veeõnnetusi seotud just kodulähedaste tiikide, jõgede ja väiksemate veekogudega, kus vetelpäästet pole. "Avalikes randades, kus on vetelpääste, jõuavad nemad enne, aga kodulähedased olukorrad on need, mis võivad lõppeda väga traagiliselt, kuna uppimisel loevad sekundid, mitte minutid," hoiatas Piispea "Terevisioonis".

Kodused veekogud saab ohutumaks muuta vaid mõned sammuga. "Teeme kaldad puhtaks, ja kui on väga väiksed lapsed, teeme piirde ümber, et laps ei saa sinna kukkuda, sest uppimine on paraku peaaegu hääletu tegevus. Seal keegi appi ei karju," lausus ta.

Vest päästab

Täispuhutavad ujumisrõngad, -madratsid ja -kätised on laste seas populaarsed, kuid päästa sõnul ei tohiks neid pidada ohutusvahenditeks.

"See ei ole ohutusvahend. Kui see tühjaks jookseb, ei ole tal mingisugust ohutusfunktsiooni. See ei ole selleks mõeldud. Lapsel läheb tähelepanu mujale, tahab kõrvale vaadata ja ongi läinud," kirjeldas Piispea olukorda täispuhutava rõngaga. "Ja kui jalad põhja ei ulatu, siis seal on sekundite küsimus."

Ka ujumiskätiseid kasutades peaks lapsevanem lapse kõrval olema. "Ta aitab sul aru saada, kui sa vanemana oled kõrval, et laps ujub, aga omapäi, et sa lapsed eemale lähed – need ei ole selle jaoks mõeldud. Isegi ujumistrennides ei kasutata selliseid asju."

Täispuhutavad madratsid võivad aga lapse kaldast kaugele viia. "Eelmine aasta üks poiss hakkas madratsiga põhjarannikult Soome poole liikuma ja toodi päästepaadiga ära," tõi Piispea välja. "Kui madrats on tavalise kahemeetrise pikkusega ja tuul on keskmine, siis laps ei jaksa sellega tagasi ujuda."

Turvalisuse seisukohalt peab Piispea kõige olulisemaks päästevesti. Oluline on, et kõik vesti rihmad on korralikult kinni. "Laps lihtsalt vupsab sealt vahelt läbi, kui rihmad ei ole korralikult kinni. Ka täiskasvanutel peavad rihmad jalge vahelt kinni olema. Ja kaalu tuleb jälgida – ei paneks kaheksa-aastasele täiskasvanu vesti selga."

Päästeveste peaks Piispea sõnul kasutama samamoodi nagu autos turvavööd. "See peab meil saama selliseks normaalsuseks nagu turvavöö. See ei ole selline vastik kaaslane, vaid abimees."