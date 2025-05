An-Marlen: kuigi muusikas ei saa kunagi päris kohale jõuda, on mul praegu mõnus olla

Aastate jooksul erinevaid muusikastiile viljelenud An-Marlen tõdes "Terevisioonis", et kuigi muusikas ei kunagi päris kohale jõuda, on ta oma kõla leidnud.

Muusik Ingel Marlen Mikk avaldas artistinime An-Marlen alt esimese singli 2018. aastal. Sellele järgnesid katsetused erinevate stiilidega. Nüüd tunneb ta, et on oma suuna leidnud. "Muusikas vist päris kohale ei jõua, ikka kogu aeg otsid ja arened ja leiad oma kõla, aga praegu mul on mõnus olla," sõnas ta.

Isegi kui ta peaks tulevikus taas oma muusikalist stiili muutma, ei kao artistinimi An-Marlen kuhugi. "Ma luban sellel An-Marlenil areneda ja leida seda, mis ta muusikas leidma peab," lausus Mikk, kuid lisas, et hetkel on ta enda kõla leidnud. "See on kooslus techno'st, trance'ist ja eestikeelsest tantsumuusikast, ja sinna kõrvale tuleb võib-olla ikkagi sellist malbet akustilist saundi ka."

Eesseisev suvi tuleb An-Marlenil töine. Sel neljapäeval annab An-Marlen Patarei merekindluses oma esimese suure soolokontserdi. "Võib-olla ongi muusikule kõige suurem kingitus see, kui ükspäev saad inimestega seda silmast silma jagada," sõnas ta.

Suure kontserdi eel ta väga närvis ei ole. "Ma olen valmis. Ma ei saa vist enam südant väristada," kinnitas muusik. "Ma arvasin, et ma väristan oma südant ka Eesti Laulu eel ja siis lõpuks seal laval olles ma sain aru, et see minu koht ja ma olen selle valinud selle ameti selle jaoks, et jagada inimestega muusikat, mida ma kirjutan. Mul on ainult selline rõõmus, tore elevus."

