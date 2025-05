Tiina Saar-Veelmaa: puhkus on see, kui lasemegi oma kohustustel kukkuda

Psühholoog Tiina Saar-Veelmaa rääkis "Terevisioonis", et puhkuse ajal on vaja lasta kõikidel oma kohustustel korraks kukkuda. Ta tõdes, et puhkusel on oluline kohtuda natuke teistmoodi iseendaga ja olla pigem vaatleja, mitte seada endale kõrgeid eesmärke, mis kõik lühikese ajaga ära on vaja teha.

"Puhkus algab eelkõige meie kahe kõrva vahelt ehk meie mõtlemisest," ütles psühholoog ja tööõnneuurija Tiina Saar. "Ka keeleliselt tähendab puhkamine ju puhumist ehk väljahingamist. Puhkus peaks olema ikkagi teistsugune olemine kui tavaline eesmärgipärasus ja saavutamine, pinge ja pidev toimetamine."

Saar-Veelmaa on tähele pannud, et osades organisatsioonides ütlevad väga hõivatud juhid, et mind võib puhkuse ajal ka tülitada. "See ei ole hea, sest siis jääbki ju õhku arusaamatu sõnum ja inimene, kes selle võimaluse välja pakub, ilmselt lõõgastuda siis ei saa."

Esimese asjana ärgem pangem endale puhkuse ajaks väga kõrgeid eesmärke.

"Sellest tuleb ka puhkuselt naasmise stress. Eesmärgivabadus on oluline märksõna. Teine on see, et ma puhkuse käigus kohtun natuke teistmoodi iseendaga, ma kogen iseennast teisiti. Puhkamise käigus võiks juhtuda Kairose aeg ehk elamustes mõõdetav aeg, kus mu ajataju moondub. Et ma saaksin millegagi tegeleda ennastunustavalt. Näiteks jalutada mõnes linnaosas, kuhu ma varem pole sattunud," tõdes Saar-Veelmaa. "Ollagi rohkem vaatleja."

Arvestades seda, et me oleme krooniliselt väsinud, meil on krooniliselt väsinud ühiskond, tuleb lasta endal lihtsalt olla. "Puhkus ju üldse on kapitalistliku ühiskonna müüt. Originaalis, kui me elaksime elurütmides ja töö meile väga meeldib, siis peaksime oskama lõõgastuda ka igapäevahetkes, teha mikropause, minna lõunapausil jalutama, visata murule pikali kui võimalik," nentis Saar-Veelmaa. "Puhkus on püha."

Psühholoog sõnul on väga vajalik lubada endale kogemust, et lasengi oma kohustustel korraks kukkuda. "Kõige suurem inimeste ootus on lisapuhkusepäevad. Inimesi motiveeriks rohkem mitte palgatõus, vaid lisapuhkusepäevad," tõi Saar-Veelmaa välja.

"See peaks olema häbi ots, kui inimene uhkusega ütleb, et ma pole viis aastat ühtegi puhkusepäeva välja võtnud," muheles psühholoog. "Äkki me ei pea enam olema see surnuks töötamise ühiskond. Mida lõõgastunum on inimene, seda meeldivam, kannatlikum ja märkavam ta on. Hea puhkuse tagajärjel oleks meie liiklus rahulikum, vähem oleks vaimse tervise probleeme ja lahkuminekuid,"

Inglise keeles on puhkamine rest, mis tuleb vanast Prantsuse keelest ehk rasta, mis tähendab istumist peale pikka teekonda. "Meie jalad lihtsalt väsivad ära, meie elu väsib ära, kui me ei võta aega olemiseks," tõdes Saar-Veelmaa.