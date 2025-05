Raid: mädanenud haikala haiseb kui välipeldik ja maitseb kui hallitusjuust

"Kui päriselt järgi mõelda, siis asi on väga lihtne. Aastast 1918 on meil Eesti Vabariik ja see on üks punkettevõte. Iseenesest oli see toonases situatsioonis täielik vastuvoolu ujumine. 1917. aasta novembris oli Maapäev ning tarkade inimeste peas lookles idee, et teeks autonoomse Vene riigi osa siit, aga siis tulid äkki punkarid ja tegid Eesti Vabariigi," põhjendas pungi- ja toidusõber Juku-Kalle Raid väidet, kuidas punk saab tänavu juba 107. aastaseks.

Tähtsa päeva tähistamiseks pakkus Marko Reikop pungisõbrale kõige pungimat toitu, mida Eestis saada on ehk hai- ja känguruliha, mida valmistas restoran Monk. "Mina hailiha söönud ei ole," lisa Reikop.

"Islandi keele tõlkija Askur Alas tõi mulle kunagi haikala. Punk on see liha küll, sest hail ei ole neere ja hai uriin läheb tema lihastesse. Ja kui nüüd võtta maas mädanenud haikala, mida islandlased söövad, siis see haiseb nii nagu uppikukkunud välipeldik, aga maitseb nagu hallitusjuust," nentis Raid.

Raid meenutas, kuidas ta kunagi Hans H. Luigega läks Valli baari sööma Askuri toodud haikala ja üsna radikaalselt maitsemeelestatud inimesed kõik põgenesid, kaasa arvatud baarmen. "Me olime siis kolmekesi, mina, Askur ja Luik, sõime haikala ja pidime ise riiuli tagant viina võtma. Haikala puhul soovitan kanget alksi," ütles pungisõber.

"See ei ole üldse mädanenud haikala, see mekib väga hästi, on väga hõrk ja hapukas, sidrunit pole vaja," kommenteeris Raid stuudios pakutud haikala. "Siin on ikkagi väga vähe seda haikala, mida põhjarahvad originaalstiilis kasutavad."

"Ma mõtlesin, et see on kuidagi nagu erilisem, väike pettumus, maitseb nagu hea valge gurmeekala," tõdes Reikop.

Känguruliha meenutas väga veiseliha. "Näeb välja nagu rohumaaveis," täpsustas Raid.

"Kui tuleks punkaritega sööma, kes 24. mail Krullis kõik esinevad, alates bändist J.M.K.E., ja oleks suurem söömapsühhoterror, siis pikas söömalauas ma sööksin känguru, aga kui on vaja sakuskat, siis kindlasti hai," võttis Raid oma maitsekogemuse kokku.