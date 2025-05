Video: Marko Reikop tutvus kultuuriliselt kireva Baseliga

Basel on Žürichi ja Genfi järel suuruselt kolmas Šveitsi linn, kus elab pea 200 000 elanikku. Šveitsis on neli ametlikku riigikeelt: prantsuse keel, itaalia keel, saksa keel ja romanši keel. Baseli piirkonnas räägitakse eelkõige saksa keelt.

Baselit peetakse Šveitsi kultuuripealinnaks ja üks põhjuseid on see, et seal on niivõrd palju muuseume – kokku üle 40. Veel on Baseli elanikud uhked oma purskkaevude üle. Neid on Baselis üle 200. Baseli purskkaevudele on iseloomulik, et kuna suviti läheb seal väga palavaks ja merd lähedal ei ole, on lubatud nende sisse minna.

Oma ringkäigul Baselis külastas Reikop näiteks Šveitsi kõige väiksemat muuseumi, maailma suurimat käsitsi tehtud jõuluehete poodi kui ka punkti, kus kohtuvad Šveits, Saksamaa ja Prantsusmaa.