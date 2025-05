Tommy Cash jagas vahetult enne lavale astumist emotsioone: väga chill

"Väga chill. Ma ei tea, me oleme seda nii kaua teinud. Kohvi kõigile!" vastas Tommy Cash Karmel Killandile, mis tunded teda vahetult enne suurt esinemist valdavad.

Eile läbimängu vaadanud artist ütles, et kõik oli tore. Ka oma konkurentide kohta ütles ta, et kõik on toredad.