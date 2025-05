Propelleri trummar Aneta Varts: see on olnud hästi põnev teekond

17-aastasena Propelleri trummariks saanud Aneta Varts rääkis Vikerraadios, et bändis mängimine on andnud talle julgust ja enesekindlust. Tema süda kuulub küll koreograafiale, kuid isa mälestuseks trummide taha istunud Vartsi sõnul on Propelleris mängimine olnud väga põnev teekond.

12 aastat tagasi, pärast oma isa, Ivo Vartsi surma alustas Propelleris trummarina Aneta Varts. "Ettepanek tulla Propellerisse trummariks tuli üsna pea pärast Ivo lahkumist. Põhjuseks oli staadionikontsert Pärnus, mis oli kohe tulemas. Minu onu Ain Varts, Ivo vend, kes on ka ansambli liige, oli meestega arutanud ja pöördus minu poole küsimusega, kas ma oleksin valmis Ivo koha üle võtma."

Aneta oli siis 17-aastane ja võttis väikese mõtlemisaja.

"Trummid olid kodus olemas ja käisin isaga palju kontsertidel kaasas omal ajal. Tekkis huvi proovida ja isa näitas, kuidas trumme mängida. Ametlikke trummitunde väga ei olnud, aga kui ma teismelisena bändi hakkasin tegema, siis muutus trummide mängimine regulaarseks ja ma sain isalt nõu küsida," meenutas Varts, kuidas ta jõudis trummide juurde.

Bändi tegi ta teismelisena koos Marie Vaigla, Jonas Kaarnametsa ja vendade Henri Christofer Aavik ja Hans Christian Aavikuga. "Rocca al Mare ja Tabasalu piirkond tõi meid kokku ja tegime Raivo Tafenau juures proovi," meenutas ta.

Erialalt on Varts tunnustatud koreograaf, keda on pärjatud Mait Agu nimelise preemiaga. "Tants on see, millele mu süda on terve elu kuulunud. Tegutsen vabakutselise tantsija ja koreograafina."

Praegu töötab ta Rocca al Mare koolis, mille ta ka ise omal ajal lõpetas. "Olen 12. klassi klassijuhataja ja ka kooli kultuurijuht."

"Koos bändis mängides õpime üksteist tundma ja tajuma ja kompama seda, mis jututeemad on, kuidas meie maailmad ühtivad või ei ühti. See on olnud hästi põnev teekond. Meie meililistis on Propelleri mehed harjunud kirjutama ikkagi "Tere, mehed!" muheles Varts. "Ja ma ei võta seda isiklikult."

Bändis mängimine on päris suur vastutus. "See on andnud mulle julgust, et ma saan päris paljude asjadega hakkama. Jõudu ja enesekindlust on andnud. Ma ei pea ennast otseselt trummariks, sest ma ei ole ju muusikat õppinud ja päriselt nooti ei tunne."

Vartsi lemmiklugu Propelleri repertuaarist, mida talle meeldib mängida, on "Ma tahan teha Tiinat".

Vartsi-ealisi inimesi on publikus vähe, kuid on olnud kontserte, kus kooliõpilased on Propelleri kontserdil olnud. "Enda klassi olen küll kontserdile kutsunud, ma väga loodan, et mõni tuleb ka. Ütlesin, et võtku oma emad-isad kaasa," ütles Varts.