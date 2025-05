Liina Tennosaar: mulle meeldib ennast vanemaks valetada

Peagi juubelit tähistav Liina Tennosaar rääkis "Ringvaates", et talle meeldib ennast vanemaks valetada ning tõdes, et 60 aastat on juba nii väärikas iga, et vahet pole, kui vanaks saad. Sõbranna Harriet Toompere sõnul on 50-aastaseks saamine muutnud tema tagasivaateliseks.

Harriet Toompere saab 22. mail 50-aastaseks ja Liina Tennosaar 23. mail 60-aastaseks.

"Selline vanus on juba nii väärikas, et siin ei ole enam üldse vahet, kui vana sa oled. Mina, vastupidi, armastan ennast vanemaks valetada. Nii tore on öelda kuskil välismaal võhivõõrastele, et ma olen 70-aastane, siis nad imestavad, et oi kui hea te välja näete," muheles näitleja Liina Tennosaar,

Tennosaare jaoks oli raske 40-aastaseks saada. "See tundus jube, aga 50 aastat või 60 aastat, vanus on väärtus, vanus on saavutus, noorus on kingitus nagu ütleb Andrus Vaarik."

Harriet Toompere on enda sõnul natuke tagasivaateliseks muutunud. "Olen mõelnud, et kuhu ma siis olen jõudnud, mis ma olen teinud, see on natuke mõtlikuks muutnud mind küll."

Andrus Kivirähk kirjutas spetsiaalselt neile näidendi "Kõrvaltegelased".

"Me mängime sõna otsese mõttes kõrvaltegelasi, Vargamäe Andrese noorimaid tütreid, kellest räägitakse "Tõe ja õiguse" teises osas ainult kahel lehel. Nad on suureks kasvanud ja neil on ka väga tore elu olnud," selgitas Tennosaar. "Hästi soe ja armas lugu inimestest, keda sa esimesel pilgul tähele ei pane, aga nagu Harriet oma tegelase suu läbi laval ütleb, iga inimene heidab varju ja jätab jälgi ja iga inimese elus on olnud midagi erakordset."

"Iga kord kui algavad uued proovid ja sa lööd lahti selle näitemängu, siis sa jälle kohtud uue maastikuga ja satud täiesti võõrasse linna, mida sa ei tunne. Siis tundub suuresti, et ma ei tea, ma ei oska. Tööprotsessis on väga palju kõhklusi ja kahtlusi," mõtiskles Toompere.

Tennosaar on enda sõnul leppinud sellega, et ta ei oska. "Ma ei närveeri enam üle, tuleb mis tuleb ja kui ei tule, siis ei tule. Ma olen nii paju vana, et võin vahest lati alt ka joosta ja pikali kukkuda, küll ma püsti tõusen," muheles Tennosaar.

Toompere ütles sõbranna Liina kohta, et ta on mänguline ja väga külalislahke. Tennosaar ütles Harrieti kohta, et ta tahab sõita huvitavamaid teid pidi ja hakkab nutma, kui minnakse tavalist teed mööda. "Ta tantsib ebatavalistes kohtades. Näiteks meie eelmisel juubelil, kui meie mehed viisid meid Itaaliasse, siis ta tantsis Vatikanis, Püha Peetruse katedraalis ja karabinjeerid arreteerisid ta ja viisid minema," muheles Tennosaar.

"Olen ka vulkaani otsas tantsinud, peaaegu kraatri serval," lisas Toompere.