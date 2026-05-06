Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

ETV-s alustab "Põrsas Peppa" uus hooaeg ja 12 aasta jooksul on selle menuka sarja kõiki rolle sisse lugenud Harriet Toompere, kelle sõnul on selle sarja lugemine tema lemmikaeg. Toompere tõdes, et need on nii südamikud multikad, et vahel on isegi raske lugeda, sest pisar tuleb silma.

"Harriet Toompere on jälle tulnud Eesti Televisiooni, et lugeda sisse "Põrsas Peppa" järjekordsed osad. Selle sarja kõige värskemad osad on kohe Eesti Televisiooni eetris. Harriet on kõik need 12 aastat, mil ETV on seda sarja näidanud, kõiki selle sarja rolle sisse lugenud," ütles ETV2 lasteprogrammide koordinaator Margus Saar.

Väga menukat lastesarja näidatakse kokku 180 riigis. "Meil on üks ja ainus Harriet Toompere. Mina mõtlen, et inimesi peaks aeg-ajalt tänama selle eest, et nad sellist ägedat tööd teevad," tõdes Saar.

Saar kinkis Toomperele lilled ja väikese armsa Peppa õe Evie ning sõnas, et Harriet on olnud 12 aastat Eesti laste ja täiskasvanute Peppa.

"See on mu lemmikaeg, kui ma saan seda sarja sisse lugeda. See on unistuste maailm. Harmooniline, lõbus, humoorikas. Need on nii südamikud multikad, et vahel on isegi raske lugeda, sest pisar tuleb silma. Siis ma teesklen, et ma olen hästi adekvaatne ja suudan selle tööga hakkama saada," sõnas Toompere, kes loeb ühe korraga terve multika otsast lõpuni sisse.

"Ma neid tegelaste hääli kuulen originaalis, mul tulevad need kõrva ja siis ma neid erinevaid rolle räägin," selgitas Toompere.

"Peppa on nagu kõik head lastesarjad armas ja õpetlik ning räägib sellest, kuidas elada, kuidas hakkama saada kurbusega ja jagada rõõmu. Sel nädalal ilmus perre Peppa õde Evie. On olnud ka aegu, kui sarja tegijad on natuke mööda pannud. Suurt pahandust tekitas see, kui tegelased sõitsid jalgratastel ilma kiivriteta ja mõnedes esimestes osades sõideti autos ilma turvavööta. Need joonistati siis üle. Austraalias ei läinud eetrisse sarja üks osa, kus räägiti, et ämblikku pole vaja karta, aga Austraalias tuleb ämblikke karta," selgitas Saar.

Toompere tunnistas, et talle on öeldud küll, et rõõm on Peppa multikat vaadata. "Vahel on olnud poes nii, et kui ma olen kellegagi rääkinud, on mõni laps mulle ehmunult otsa vaatama jäänud," muheles Toompere.

"Mul on suur rõõm, et sari läheb aina edasi ja ma saan selle sarjaga koos olla," on Toompere väga tänulik.