Margus Tabor: minu jaoks hakkas aeg nüüd teistpidi jooksma

Margus Tabor naasis hiljuti Vancouverist ja Torontost, kus käis menulavastusega "Mamma lood". "Kanadasse läksin ju oma mammaga. Kuna mul nende lugude mängimiseks stsenaariumit ei ole, alustasin seal nii, et tore, et me mammaga saime tulla ja et korraldajad said natuke ka kokku hoida, sest meile kahepeale osteti üks pilet," muheles värske Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat Tabor.

"Mind võeti nii ida- kui läänerannikul tohutult hästi vastu," sõnas Tabor, kes külastas ka Torontot. "Vancouver on kohutavalt ilus. Kõik õitses ja oli mattunud tohutusse ilusse. See linn on nagu loodud elamiseks, seal on tohutult parke ja liikumiseks võimalusi, võid kanuutada, sõita ratast, matkata. Minu meelest kogu Kanada ongi orienteeritud matkamisele ja looduses olemisele."

Tabor sõitis elus esimest korda vesilennukiga.

Isiklikus elus on Taboril sel kevadel oodata päris suuri muutusi. Tema abikaasa Garmen Tabor paneb maha Ugala juhi ameti ning nende elu Viljandis saab seega otsa. "Ugalas hooaega alustades oli mul viis tükki mängukavas, praegu on kolm, mis jäävad edasi mängima. Garmen on ka näitlejana tegev, sest jätkuvad "Arst", "Lesed" ja novembris hakkab ta Ugalas näitlejana üht uut rolli tegema," tõdes ta.

Tabori sõnul annavad nad 30. juunil ära oma suurepärase vaatega korteri Viljandis. Tabori sõnul hakkas tema jaoks aeg teistpidi jooksma, kui ta jaanuaris viis välja jõulukuuse ning alles siis jõudis päriselt kohale, et see on Viljandis nende viimane kuusk.

"Kõik teed tõid seni ju Viljandisse ühte punkti ja nüüd see punkt kaob. Appi, Margus, kus nüüd mu baas on? Hiiumaalt võib veel Haapsalusse sõita, aga Elvasse sõita tundub juba keeruline," muheles Tabor. "Aga küll kõik laabub."

Ugalast lahkus Tabor üsna suure väsimusega.

"See on katse-eksituse aeg. Mul on olnud aasta ja neli kuud ilma proovideta. Päriselt ei ole väsimus veel üle läinud. Mõtlesin, et kui midagi head kokku langeks, siis võiks jälle proovi teha. Mul ei ole seda tahtmist, et pakuks keegi mulle tööd, aga olen mõelnud, kui ma nüüd tahaks midagi teha, siis peaks olema hea kamp, hea lavastaja ja materjal, mis kõnetaks. Ja roll, mida ka mängida tahaks," muheles Tabor. "Muidugi sellest on ka vähe, sest see võib ka alati untsu minna, kui kõik tingimused on täidetud, aga looming ongi sellepärast põnev, et sa ei saa kindla peale välja minna."