Lutsu huumoripreemia pälvinud Margus Tabor: ootasin näitlejana oma aja ära

Viimased kümme aastat on Tabor publikut naerutanud hiiukeelse lavastusega "Mamma lood", mille peategelaseks on tema vanaema Mamma. Oma kasvamisest ja Hiiumaa seiklustest oli ta aga sõpradele ja kolleegidele juba palju varem rääkima hakanud.

"Nii mõnigi kord öeldi mulle, et sa peaks rahvale ka sellest rääkima, tee etendus, aga mul ei olnud erilist huvi. Aga siis tuleb keegi, kes sind ärgitab," rääkis värske laureaat "Terevisioonis".

Esialgu plaaniti "Mamma lugusid" mängida kuus korda. Tegijatelegi ootamatult saatis lavastust suur edu. "See, mis juhtuma hakkas, oli ennustamatu. Mulle meeldib, et loomingus sa ei saa ette ennustada, kuidas minema hakkab. Vahel paistab, et tuleb täispõrakas, aga hääbub, vahel ei ennusta edu mitte miski."

Kuigi Tabor on nii laval kui ka ekraanil tõsiseid rolle teinud, sobib talle, et temast on humoorikas karakter saanud. "See rida, kuhu ma olen tänu sellele preemiale astunud, on ikkagi võimas," on ta rõõmus.

Näitleja sõnul on "Mamma lood" tema elu väga palju muutnud. "Iga näitleja ootab lõpuks, millal tuleb see tema aeg, ja mul on tunne, et ma ootasin selle oma aja ära, mul on palju lihtsam," nentis ta.