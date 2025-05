Pildid esimesest lavaproovist: Tommy Cash üllatab Eurovisioonil uue sõuga

"Oleme elevil ja valmistume," sõnas Tommy Cash pärast järjekordset proovi. Artisti sõnul on tunne hea ja kõik näeb suurepärane välja. "Ei jõua esinemist ära oodata."

Tommy Cashi lavaetteaste on saanud pärast Eesti Laulu uue ilme ja üllatab seninägemata visuaalsete lahendustega. Laupäeval toimunud esimesest lavaproovist on Eurovisioon avaldanud kolm ametlikku fotot, millelt on näha osa Tommy Cashi lavasõust. Julged ja tugevad visuaalid on üheks märksõnaks Eesti artisti etteastes, mida kuni teise proovipäevani varjutab veel saladuseloor. Laval liituvad Cashiga juba tuttavad turvamehed ja oma koht on ka maailma vallutanud tantsul.

"Oleme oma etteastele palju head tagasisidet saanud ja lavakujunduses on visuaalseid elemente, mis on ka kogenud tegijates elevust põhjustasid," võttis esimese proovipäeva kokku Eesti delegatsiooni juht Riin Vann. "Meie tiim eesotsas Tommyga on väga professionaalne, siit lähme aina suurema hooga edasi."

Eesti delegatsioon saabus Baselisse reedel ja enne lauluvõistluse ametlikku avamist ootab ees töine aeg, sest poolfinaali eel toimuvad mitmed proovid. Eurovisioon avatakse Baselis pidulikult türkiisvaibaga pühapäeval, 11. mail. Tommy Cash astub Eurovisioonil võistlustulle esimeses poolfinaalis teisipäeval, 13. mail.