Tommy Cash: ennustustabel on üks asi, päris maailm teine

Tommy Cash ütles telemajas antud pressikonverentsil, et vaatamata ülimenukale Rootsi võistlusloole, on tema lugu "Espresso Macchiato" endiselt väga populaarne ja ainult ennustustabelite järgi edu Eurovisioonil ennustada ei saa.

Rootsist esile kerkinud uus favoriit Cashi ei heiduta. "Rootsi oli ka ennustustes esimene enne, kui see lugu välja tuli. Nende kasuks töötab väga see, et nad tulid nädalaid hiljem kui meie. Eestis peab loo mitu kuud varem välja laskma. See värskus töötab. Aga ma rääkisin nende poistega, nad on väga toredad ja mulle meeldib, et mul on kellega võistelda. Rootsi ongi Eurovisiooni riik, nad on väga tugevad," sõnas Cash.

Favoriidikoormat rootslased ei kergendanud. "Mul ei olnud enne ka mingit koormat, ei tundnud mingit raskust, vaatan ainult, mida meie ja mina teeme, kuidas saame laval kõige paremini olla, et meil oleks kõige parem show," ütles Cash. "Tahaks publikult kõige rohkem punkte, sest me oleme esimeses poolfinaalis koos ka."

Hetkel on Cash ennustustabelites seitsmendal kohal. "Ma ei ole neid kunagi väga jälginud. Ma tean, et Joost oli ka umbes viies või kuues, aga ikkagi oli suur favoriit. Kõige tähtsam on esikümnes olla ja kohapealne show otsustab. Nende numbrite järgi, mis meil on internetis ja mujal, on teised jutud. Me oleme väga populaarsed. Ennustustabel on üks asi, päris maailm teine," tõdes Cash.

Ta lisas, et kukkumine ennustustabelis lisab mootorisse bensiini. "Pettumust ei ole. Ma vaatan ikkagi pigem üleüldiseid numbreid. Palju meie videosid vaadatakse, palju meid striimitakse. Seal oleme me igal pool esiviisikus. Kõik räägivad meist, kõik teavad meist, selles mõttes on Eesti kohal," kinnitas Cash ning lisas, et ei ole pidanud ka vajalikuks ennast koos teiste Eurovisioonil esinevate artistidega koos turundada. "Aga aega veel on ja ma loodan, et kellegagi midagi teeme."

Eurovisioonilt loodab Cash leida parima versiooni endast kui artistist. "Kui sa oled seda nii kaua teinud, siis sul ei ole ülemust. Mul ei ole plaadifirmat, keegi ei ütle mulle, kuhu suunda minna, mida teha. Keegi ei ütle, et mine fashion week'ile või tee see koostöö. Ma ei ole kunagi ka laval lauldes tantsinud, seega ma loodan, et sellest tuleb uus Tommy. Tahan laval olla parim ja see on mu kõige suurem eesmärk," selgitas ta.

Cash arvas, et Eurovisiooni virvarr võib olla intensiivne. "On päevi, mil meil on olnud järjest 50 intervjuud. Seda vihkan ma praegu kõige rohkem, intervjuude andmist," naeris Cash. "Neid väljaandeid on nii palju, erinevatest riikidest, nii et me üritasime seda kureerida, sest seda kõike on liiga palju."

Itaalia promoturneel veetis Cash nädal aega. "Tegin miljon intervjuud. See on fakt, et kui keegi teist Itaaliasse, siis te peate lihtsalt ütlema mi amore ja nad teavad, mis kohvi te tahate. See on fakt," muigas Cash.

Ühel päeval veetis Itaalias Cash neli kuni viis tundi ja diivanil, kus tema vastu istusid kümned erinevad Itaalia ajakirjanikud, kes said võimaluse lauljat intervjuuerida.

"Päev algas sellega, et nad saatsid sinna sellised parempoolsed vanemad mehed, kes küsisid mult kõige jõhkramaid küsimusi. Nad küsisid teiste riikide kohta, kust tuli ka draama San Marino esineja ümber. Ta alustas küsimust niimoodi "kuule aga mingid inimesed räägivad sellest, et San Marino sööb su ära". Ma ei saanud aru. Rääkisin talle, et San Marino Gabriel on väga tore ja tal on palju raskem, sest ta on DJ, kes osaleb lauluvõistlusel. Siis see võeti välja ja jäi kajama, et "Tommy Cash ütles, et kõik teised võistlejad on nõrgad". Ärge teie seda kasutage," palus Cash Eesti ajakirjanikke.

Ta lisas, et üldiselt on kõik intervjueerijad väga toredad, aga lisas, et Eurovisiooni pressireeglitesse on lisatud uus klausel, mille järgi ei tohi intervjueerijad poliitika kohta küsida. "Nad üldse ei puutu seda teemat. Ma palusin ERR-ilt, et nad teeksid mulle koolituse, sest nad üritavad mulle ette sööta Trumpi, Ukrainat, Venemaad, kõike järjest. Põhimõtteliselt ma olen valmis selleks, aga nad ei ole seda teinud veel. Baselisse tulevad need haid kohale. Ma loodan, siis on vähemalt huvitav, rohkem draamat," tõdes Cash.

ERR-i ajakirjanikule Anett Peelile näitas Cash eksklusiivselt ka Eurovisiooni lavalahendust. "See on erinev sellest, mida me nägime Eesti Laulu finaalis ja läheb inimestele kindlasti väga peale, sest on seotud millegagi, mis on hetkel väga populaarne," kirjeldas Peel nähtut enne, kui Cash video kinni pani.

Cash vihjas, et sel aastal võib kuulda ka tema uut albumit. "Seda tähelepanu tuleb ära kasutada," nentis ta.

Eurovisiooni esimene poolfinaal Baselis toimub teisipäeval, 13. mail. Eesti astub üles neljandana. Teine poolfinaal leiab aset neljapäeval, 15. mail. Mõlemast poolfinaalist jõuab laupäeval, 17. mail toimuvasse suurde finaali publiku hääletuse tulemusel 10 riiki.