Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

Muusik ja näitekirjanik Jaan Tätte rääkis saates "Hommik Anuga", et tal on Vilsandi saarel väga kerge elu, tööl otseselt käima ei pea ja palju teha midagi ei ole. Tätte tõdes, et tal on kombeks endalt aeg-ajalt küsida, kas ta meeldib endale sellisena nagu ta on.

"Me oleme ühevanused poisid," nentis näitekirjanik muusik Jaan Tätte, viidates Jaan Söödile, kellega ta detsembrikuus koos kontserte teeb. "Kontserdil laulame mõlemad ära oma parimad laulud, mida inimesed ootavad, aga kindlasti saab ka naerda."

Sööt lisas, et tema kodus peeti isegi sotsialismi ajal jõule. "Minu isapoolne vanaema oli see, kes kõike seda organiseeris ja pidas väga tähtsaks," tõdes Sööt.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Praeguses vanuses, kui ma olen juba vanaisa, tähendavad jõulud mulle seda, et kuigi Vilsandile on väga raske ja tüütu tulla, siis ma tean, et mu mõlema poja pered ja mu viis lapselast tulevad. Siis ma saan neid jälgida kaks nädalat, nii kauaks kui nad tulevad, kuidas nad on kasvanud, mida õppinud, kui targad nad on," muheles Tätte, kes millegipärast alati selleks ajaks ära kaob, kui jõuluvana tuppa tuleb.

Tätte sõnul on tal Vilsandi saarel väga kerge elu, tööl otseselt käima ei pea ja palju teha midagi ei ole. "Kui jään kauaks kuskile vedelema või olen mingis imelikus situatsioonis, kus ma ei mõtlegi midagi, siis aeg-ajalt ma küsin enda käest, kas ma meeldin endale sellisena, nagu ma praegu olen. Kui vastus on "Ei meeldi", siis kõnnin kolm kilomeetrit, ja meeldin endale rohkem," sõnas Tätte. "Kui sa meeldid endale, siis sa meeldid ka teistele rohkem."