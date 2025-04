Tiit Paulus: looduse muusika on kõige võimsam, ilusam ja mõjuvam

Tiit Paulus on Saaremaal oma talus elanud juba 36 aastat. "Mul ei olnud lihtsalt kuskil Tallinnas elada, aga see koht oli olemas," mainis ta ja lisas, et ta leidis selle koha ajalehekuulutusest. "Oli kirjas, et Saaremaal on mere ääres müüa elamiskõlbulik talu, ma sõitsin siia ja tundsin, et see on minu kodu."

"See oli see aeg, kui piirid läksid lahti ja kõik sõitsid läände, eks mina ka, aga mulle jäi Saaremaa ette," nentis ta ja mainis, et toona oli maja ikkagi elamiskõlbulik jutumärkides. "Ahi oli lagunenud ja tuul käis läbi, aga ma olin siis ka 40 aastat noorem ja ei tundnud mingit häda."

"Ma mäletan, et neli aasta ma elasin veel Tallinnas, suviti olin siin, aga kui ma siit ära läksin, siis ma põlvitasin väravas ja andsin maale musi," mainis ta ja kinnitas, et 1989. aastal lasi ta maad kuulata, et äkki Kuressaare muusikakool vajab kitarriõpetajat. "Selgus, et vajab küll ja mis seal enam mõelda, tulin ja hakkasin seal lapsi õpetama."

Paulus sõnas, et tal oli kohutavalt palju õpilasi. "Ma tegin sellise reegli, et parem lapsed tänavalt kooli, ma võtsin kõik vastu, kes tahtsid," mainis ta ja lisas, et ta tahtis lapsi õpetada nii, nagu ta oleks tahtnud, et teda oleks õpetatud. "Aga mind ei õpetanud keegi, sest peale sõda oli teadagi mis aeg ning kui ma 15-aastase poisina tahtsin minna Tallinna muusikakooli, siis seal kitarr ei õpetatud, seega astusin sisse kontrabassiga ja esimese kursuse lõpus trompetiga välja."

Praegusel ajal räägib ta põhiliselt oma koeraga. "Ta on minu neljas kutsa, ma olen siin 40 aastat olnud ja ta on minu neljas kutsa," mainis ta ja lisas, et kui ta sinna elama läks, siis 30 aastat tagasi oli väga popp Pauluse juurde küdema minna. "Saun küdes öö läbi ja tüübid jooksid lakas ringi, aga nüüd on vaikus."

Hetkel on Paulusel väga palju tegemist. "Teen aranžeeringuid Saaremaa 2026. aasta laulupeoks, aga on traditsiooniks saanud veel see, et ma kooli mudilaskoorile ja orkestrile kevad- ja jõulukontserdiks kirjutan seaded ja lood, need on väga armsad kontserdid," rõhutas ta.

"Pullivend olen ma olnud aegade hämarusest saati," tõdes ta ja mainis, et praegu on tal komme, et kui ta hommikul pliiti kütab ja putru keedab, siis ta paneb internetist endale džässiraadio taustaks. "Kui koeraga välja lähen, siis ma panen selle kinni, see on pudrukeetmise taustaks, aga muusikat ma kuulan vastavalt vajadusele, kui ma mingit lugu aranžeerin, siis ma kuulan erinevaid variante."

"Looduse muusika on kõige võimsam, ilusam ja mõjuvam, kõik on sealt pärit, me ei oska arvatagi, kuidas kõik on sealt pärit," rõhutas Tiit Paulus.