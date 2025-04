Vikerraadio kutsub "Kuula rändajat" avalikule salvestusele

Avalikul salvestusel alustab Hendrik Relve oma rännujuttudega mandri kõige põhjapoolsematest maadest Vahemere ääres, liikudes seejärel lõunapoole ning jõudes viimaks Lõuna-Aafrika Vabariiki. Publik näeb Hendrik Relve reisidel tehtud fotosid ja videosid ning saab rännumehelt küsida küsimusi Aafrika kohta.

"Kuula rändajat" avalik salvestus toimub neljapäeval, 10. aprillil kell 18 Eesti Raadio esimeses stuudios (ERR-i uudistemajas, Kreutzwaldi 14, Tallinn). Salvestus on publikule tasuta.

Saatesari "Kuula rändajat" on Vikerraadio kavas olnud juba 23 aastat. Kuulajad on saanud Relvega rännata Euroopas, Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Antarktikas, Arktikas, Austraalias, Hiinas, Indias, Tiibetis, Madagaskaril, Uus-Meremaa saartel, Okeaanias, Alaskal ja Gröönimaal. Koos on vaadeldud tähelepanuväärset ja uuritud loodusimesid, tutvutud kohalike inimeste, kultuuri, traditsioonide ja eluoluga.

Tänaseks on sarja saateid Vikerraadio veebilehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist järelkuulatud rohkem kui 3,6 miljonit korda. Kõige enam on järelkuulatud saadet, mis jutustab Tulemaast, järgnevalt saadet põnevatest juhtumustest maailma eri paikades ning kolmandana avasaadet Gröönimaast. Väga on kuujalaid paelunud ka saade Paraguayst ja Etioopia rahvastest.

"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 14.05. Saate autor on Hendrik Relve, helirežissöör Maris Tombach. Kõik senised saated leiab Vikerraadio veebist ja Eesti Raadio mobiiliäpist.