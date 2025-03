Tänavafotograaf püüab kaamera ette poes naisi ootavaid igavlevaid mehi

Tänavafotograaf Airi Leoni hobiks on poes ostlevaid naisi ootavaid igavlevaid mehi üles pildistada. "Ringvaatele", kes piltnikuga fotojahil kaasas käisid, ütles Leon, et meestele endile pakub see tavaliselt palju nalja.

"Meil on tänavafotograafide klubi ja me otsime endale pidevalt motivaatoreid, et ise selles teemas rohkem areneda ja ei tekiks seda küllastust. Üks asi on selline projektipõhine pildistamine, sa võtad teema, mitte ei lähtu ühest pildist, vaid pildiseeriast," rääkis Leon, kellele jäid silma kaubanduskestustes igavlevad meesterahvad. "Endal on ka kogemus, kus mees peab minu järgi ootama, kui mul on vaja poes käia, sealt see mõneti välja koorus," rääkis fotograaf.

Samalaadne fotoseeriate teema on populaarne ka mujal maailmas. Instagramist leiab konto, mille kogu sisu moodustavadki kaubanduskeskustes igavlevad mehed. Kontol on üle 300 000 jälgija. Eestis on üldine pilt Leoni sõnul rahulik. "Ei ole suurte kottidega mehi, vaid on sellised telefonis aega parajaks tegevad, rahulikult istuvad ja ootavad inimesed. Kui ma nendega vestlen, siis nad pigem ootavadki oma kaasa järgi. Neile pakkus see nalja tegelikult, tundsid selle hetke ära," rääkis Leon.

Tänavafotograafia on mõneti nagu loodusfotograafia linnadžunglis. "Tavaliselt, kui pilt on ära tehtud, siis lähen ja küsisin inimese käest, kas on okei. Leidub ka inimesi, kes ütlevad, et ei soovi. Mõned inimesed kaugelt näevad, valivad teise suuna, siis ma olen kindel, et ta ei soovinud pildi peal olla," rääkis Leon. Vähe on aga fotograafi sõnul neid inimesi, kes kohe tõrelema tulevad.

Leon meenutas, et veel mõnda aega tagasi, vaadati tänavafotograafia peale päris kurja pilguga. "Seda pilti ei saanud kuskile tavalisse fotogruppi üles panna, sest ikka leidus inimesi, kes kohe kukkusid kommenteerima, et kuidas seda võib teha ja miks sa jagad sellist asja," rääkis ta.

Fotograaf toonitas, et tegu ei ole sugugi ringihiilimise ja salapiltide tegemisega. "Mulle meeldib suure kaameraga pildistada, sest mulle meeldib olla nähtav. Mulle ei meeldi see mõte, kui sa hiilid kuskil väikese kaameraga. Kui ma teen pilte, mida ma olen lahkelt valmis jagama, siis mul on endal hea tunne, kui ma ei ole seda varjatult teinud," rääkis ta.

Seadused on Eestis tänavafotograafide jaoks pigem soodsad. "Sa ei pea luba küsima, kui sa teed seda kunstilisel eesmärgil. Samas see ei ole piiramatu õigus, sa ei tohi sellega subjekti kahjustada," selgitas Leon. "Tänavafoto on oma olemuselt elufotograafia, mis annab igapäevast elupilti edasi, mis ajas muutub väga väärtuslikuks," lisas ta.