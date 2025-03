Galerii: Türi kuulutati 26. korda kevadpealinnaks

"Kevade alguse puhul käisid Türil lapsi tervitamas meie oma Murumoor, kes on Lottemaalt külla kutsunud Lotte ja Adalberdi ning rõõmustasid lapsi oma lauludega ja süstisid meisse kõigisse mõnusat kevadet," ütles kevadpealinna toimkonna juht Triin Pärna.

Kevadet oli vastu võtma tulnud hulk türilasi. "See on Türile kohane, et sõltumata sellest, milline on ilm, Türi inimesed tulevad ikka välja. Sel aastal on meil väga vedanud, et kevad on otsustanud tulla keset päeva ja me saime kutsuda kohale kõik Türi valla lasteaialapsed," ütles Pärna.

Korraldajad pole unustanud ka neid inimesi, kes päeval on tööl ning neid oodatakse õhtul kella viiest mõnusale kevadõhtu esimesele kohvikuõhtule, kus saab nautida mõnusat muusikat ja head toitu.

Pärna tõi välja mõned märksõnad tihedast kultuuriprogrammist, mis kevadel toimuma hakkab. "Kindlasti liikumine, tänasest on meil avatud esimene liikumisrada, raamatuaastale pühendame mõned sündmused ning muidugi toimub traditsiooniline Türi lillelaat," sõnas Pärna.

"Kevad on igal türilasel aasta ringi südames, aga eriti suureks paisub see tunne just täna, kui kevadel on sünnipäev," rõõmustas türilane.