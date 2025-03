Keeleõpetaja: parem õppida iga päev 15 minutit kui kord nädalas tund

Uussisserändajatele eesti keelt õpetav Ly Leedu rääkis "Terevisioonis", et alustab eesti keele õpetamist viisakusvormidest ja tähestikust ning lisas, et pärast esimest keeletundi mõistavad tema õppurid eesti keeles juba lugeda. Tema sõnul on õppijate jaoks ilusaim eestikeelne sõna "kullakallis" ning alati ajab naerma sõna "küsimusi".

"Tihtipeale on inimestel ettekujutus, et eesti keel on raske," ütles uussisserändajatele eesti keelt õpetav Ly Leedu. "Laske vabaks, unustage grammatilised vormid, unustage 14 käänet ja hakkame eesti keelt kasutama."

Õpetamist alustab Leedu tavaliselt viisakusvormidest. "Mis on väga lihtne, millest me alustame, on eesti keele tähestik. Üks tore fakt, mis ma kõikidele ütlen, et pärast esimest eesti keele tundi mõistate eesti keeles lugeda. See ajab kõiki naerma. Aga kujutage ette prantsuse või inglise keelt. Pärast esimest tundi me ei suuda arusaadavalt hääldada kõiki nimesid või aadresse. Eesti keel selles mõttes on tõesti palju lihtsam," tõi Leedu välja.

Tänasest läheb taas lahti registreerumine uussisserändajatele tasuta eesti keele kursustele. "Kui sa hakkad kursustel käima, siis grupp toetab sind. Inimesed ise on üllatunud, kui kaugele nad on jõudnud," tõi Leedu välja, lisades, et ukrainlased on väga usinad õppijad.

"Keele õppimisel on väga tähtsad rutiinid. Parem iga päev 15 minutit, kui et üks kord nädalas võtan end kokku ja õpin kuuskümmend minutit. Andest sõltub ka muidugi," lisas Leedu.

Väga head on kõikvõimalikud äpid. "Kõige lihtsam on eesti keelt õppida sakslastel. Sakslased on koolis õppinud nii palju grammatikat, et nad ütlevad, et eesti keel pole üldse raske. Teised on muidugi soomlased, kellel on ka lihtsam."

Õppurite jaoks on üks ilusamaid eestikeelseid sõnu "kullakallis" "Väga nalja teeb ka sõna "küsimusi". "Tunni lõpus, kui ma ütlen, et kas küsimusi on, siis selle peale pahvatavad nad alati naerma, sest kõlab see ju täpselt nagu "küsi musi"," muheles Leedu.