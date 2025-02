Orhideede ümberistutamisega ei tasu kiirustada

28. veebruarist 9. märtsini toimub Tallinna Botaanikaaias aastatepikkuse traditsiooniga orhideenäitus, kus saab näha loodusest pärit haruldasi liike kõrvuti inimeste aretustööna ilmavalgust näinud sortidega.

"Mõne orhideeliigi puhul on õitsemine kaunis üürike, aga mõne puhul, näiteks kuuking, võib üks õis kesta kuid. See on väga personaalne," rääkis Jaan Mettik.

Kõige pikemalt õitsevad just troopilisemad liigid, märkis ta. "Kui on natukene jahedamast kliimast pärit taimed, siis nendel on ikkagi mingisugune elutsükkel välja kujunenud nagu meilgi, et kevadel õitseme, suvel viljume ja sügisel puhkame. Aga troopilised lasevad aastaringi ja neil ei ole kindlat puhkuse- ja õitseaega."

Kui orhidee ei taha õitsema hakata, tasub üle vaadata, kas ta saab piisavalt valgust. Vahel sobib neile ka kerge ehmatamine.

"Teha neile puhkeperioodi aeg. Kui ma muidu kastan umbes kord nädalas, siis selle kõige pimedama ja vastikuma perioodi jooksul jätta üks kastmiskord vahelt ära ja kolme nädala jooksul korra kasta. Siis tal tekib tunne, et midagi on mäda ja kui märtsis hakatakse uuesti rohkem vett andma, tuleb sisemine sundlus, et nüüd tuleb õitsema hakata," õpetas Mettik.

Orhideede ümberistutamisega ei soovita Mettik kiirustada. "Neile eriti ei meeldi, kui nende juuri näpitakse. Nad tahaksid rahus olla ja ise seal potis vaikselt toimetada. Kui annab neid mitte ümber istuda, siis las nad olla."

Kui aga õied on ära õitsenud, võib õisikuvarre kas alles jätta või ära lõigata. "Meie botaanikaaias lõikame tavaliselt pärast õitsemist selle õisikuvarre umbes poole lühemaks. Kui ta nüüd otsustab hakata külgharusid ajama, siis ta saab seda ikkagi teha. Lühemaks lõikame sellepärast, et kui ta hakkaks neid ajama, siis ta ajab neid alati õisikuvarre tipust ja see lihtsalt läheb kohutavalt pikaks ja tüütuks ja temaga on raske toimetada," avaldas ta.