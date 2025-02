Hensugusta: minu eesmärk polnud Youtube'iga populaarsust koguda

Järgmisel nädalal saab 20-aastaseks ülemaailmne videoportaal Youtube. Nendest üheksa aastat on sinna videoid üles laadinud Tartumaalt pärit Henri Karpov. Kuigi esialgu postitas tänaseks 27-aastane Henri videoid üles salaja, siis üsna pea liitus temaga terve perekond – nooremad õed Grete Anete ja Heleriin, ema Riina ja isa Ülo. "Nad tulid nii lahedalt kaasa," kiitis Henri saates "Hommik Anuga".

Ema Riina tunnistas, et esialgu valdasid teda siiski segased tunded. "Ma ei suutnud alguses seisukohta võtta, kas see on üldse sünnis, mis ta sinna paneb. Aga siis toimus muutus. See tundus ühel hetkel põnev ja naljakas. Kui ta need kokku monteeris, tuli lõpuks ka see positiivne tagasiside teistelt inimestelt," meenutas ta.

Nendele aastatele tagasi vaadates on Riina sõnul väga palju lahedaid asju toimunud. "Kui palju on Henri noore inimese iga saanud mõjutatud sellest, milliste inimestega ta on koostööd teinud, kokku puutunud, tuttavaks saanud ja mis see on tema ellu toonud. Pluss ka meie, me oleme sellest kõigest osa saanud. Maja on kogu aeg noorte inimeste energiat on täis. See on tegelikult vahva!"

Karpovite pere jaoks on Youtube'i riputatud videod nagu koduvideod. "Me näeme seal õe sirgumist ja kõik need lahedamad hetked," sõnas Henri. Grete Anete lisas, et tegelikult läheb kogu au nende vaiksele isale. "Isa hakkas filmima. Meil ongi kassettide peal koduvideod, mis on väiksena filmitud. Ja siis Henri võttis üks hetk üle. See on äge!"

Tänaseks on Hensugusta Youtube'i kanalile kogunenud üle 53 000 jälgija. See, et kedagi võiks nende pereelu nõnda huvitada, tuli ka Henrile üllatusena. "Minu eesmärk polnud populaarsust koguda, sest ma olen ikkagi introvert, kes on õppinud ekstravert," sõnas ta. "Mäletan, et kui esimesed 700 jälgijat sai täis, siis ma mõtlesin, et see on koolimaja täis inimesi."

Henri usub, et inimestele meeldib vaadata lihtsaid inimesi ning seetõttu neil nii suur vaatajaskond ongi. "Me saame olla siin perekonnas haavatavad, tögada üksteist, usaldada. Enamus sisuloojaid tol hetkel olid eriti kõik Tallinnast, mina olin see vend Tartust. Sai hoopis teistmoodi sisu näidata. Rahvainimesed," lausus ta.