Toomas Tross: "Laske mind lavale" osalejates on toimunud silmnähtav areng

Viis nädalat kestnud teekond koos kuue noore teatrihuvilisega jõuab laupäeval finaalini, kus osalejad tuleb laval lahendada Händeli barokkooper "Julius Caesar".

"Kui meile öeldi, et me teeme barokkooperit, siis mul vajus küll suu lahti ja ma mõtlesin, et see ei ole võimalik," rääkis lavale soovija Daaniel Tiitus.

Emma Lotta Kiviberg see-eest leiab, et tal on ooperit lihtsam teha. "See on täiesti napakas, aga see on sellepärast, et ooper on nii loogiline. Muusika ja meloodia mängivad sulle selle emotsiooni ette ja seda pole vaja tohutult lavastama hakata," rääkis Kiviberg.

Finaalis kuuluvad žüriisse Reimo Sagor, Linda Porkanen ja Külliki Saldre. Sagor ise barokkooperisse ei kipu. "Ma tean oma piire ja selleks, et barokkooperis üldse lavale astuda peab olema teine väljaõpe kui minul on. Võib-olla see ongi noorte pluss, et sind visatakse tundmatus kohas vette, pead sealt välja rabelema ja see peale hakkamine, millega nad seda teinud on, on väga kiiduväärt," rääkis Sagor.

Saatejuht Toomas Trossi sõnul on osalejates toimunud silmnähtav areng. "See on ka ülilahe. Meie kõrvalt vaatajatena näeme, et nad osanud ikka nii lahedasti särada.

Teatrisaate võitjat ootab auhinnareis Londonisse Shakespeare's Globe'i ning roll Eesti vanimas teleseriaalis "Õnne 13". "Laske mind Lavale" viimane saade on ETV ekraanil sel laupäeval kell 18.45.