Bändiga Iisraelis tuuritanud Tanel Ruben: meid turvasid hävituslennukid

Trummar Tanel Ruben naasis just Iisraelist, kus andis bändiga neli kontserti ning sai publikult eriovatsioonid, et julges Euroopast sinna esinema tulla. Rubeni sõnul saadeti neid turvama kaks F-16 hävitajat.

"Konflikt Iisraelis ju kestab ja minu minek sinna oli mitte väga soovitatud, aga lennukid sinna ikkagi lendavad ja nendega sai ilusti kohale ja tagasi," selgitas trummar ja helilooja Tanel Ruben, kes naasis hiljuti Iisraelist.

"Võin ka niipalju öelda, et Eestisse tagasi tulles öeldi meile, et te olete turvatud, teid saadavad kaks F-16 hävitajat. Selline on siis tase praegu," ütles Ruben, kes andis bändiga Iisraelis neli kontserti.

Ruben tuuritas bändiga Intuitive Project. "Nad kutsusid mind bändi 2019. aastal, vahetult enne koroonajama. Siis tuli jälle aeg, kus saime kokku ja käisime esinemas. 2023. aastal olin Iisraelis 7. oktoobril, kui Iisraelis jama hakkas, pidin mängima Jeruusalemmas, aga kontsert jäeti ära. Selle kontserdi nüüd tegimegi ära seal neli päeva tagasi. Rahvast oli väga palju ja vastuvõtt oli väga hea. Ma sain eriovatsioonid, kestvad kiiduavaldused, et ma julgesin Euroopast tulla."

Bändi hoiab koos abielupaar, kellest üks on laulja Julie Vardi ja teine klahvpillimängija Jarek Obraztsov. "Minu kaasamine bändi oli seotud minu loominguga, nad olid eelnevalt kuulanud mu asju ja tahtsid väga minuga koostööd teha. Mina alguses ei olnudki nii väga huvitatud, et jälle uus bänd," muheles Ruben. "Aga meil on väga sarnane muusikaline tunnetus."

"Ma olen lõputu positivist, ma usun mingisugustesse projektidesse ja loomingulisusesse, vahet pole, kui kaua see aega võtab, me teeme selle ära. Intuitive Projecti puhul oli sama, et tuli vahele koroona ja sõda, aga bänd ja idee, emotsioon on ikkagi mõtetes ja südames alles, nii kui võimalus on, tuleb seda pakkuda ja realiseerida ning niimoodi on see ka läinud," selgitas Ruben.

Jaanuaris annab bänd Eestis kolm kontserti, Tartus, Narvas ja Viimsis.