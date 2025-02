Ilvese eksnõunik Arukaevu: pidin lihtsalt oma tööd tehes kaamera ees olema

Jaan Tootseni dokumentaalfilmis "Kikilipsuga mässaja" on peaosalise president Toomas Hendrik Ilvese kõrval palju kõrvalosatäitjaid ning üks väga kandev roll on filmis presidendi nõunik-abil Piret Arukaevul.

"Ma tegin oma tööd ja lihtsalt jäin filmile, mul ei jäänud muud üle, ma ei saanud mööda seinaääri käia või laua alla peituda. Küllap filmitegija siis pidas seda oluliseks, et mind ikkagi jätta sinna filmi," ütles president Ilvese endine nõunik-abi Piret Arukaevu, kes on töötanud samal positsioonil ka president Lennart Meri juures.

"Algul oli küll raske, üritasin nägu ära keerata, et mitte pildil olla, aga lõpuks harjusin ära. Ta oskas kuidagi nii delikaatselt nagu kärbes nurka ära kaduda," lisas Arukaevu. "Minu meelest film ei olnud ilustatud ja samas kõik jäid ellu. Võrdlemisi isiklikke stseene on seal näha, aga kui Ilves ise lubas selle filmi teha, siis ta minu arvates pidas väga hästi vastu sellele."

Arukaevu tõi välja, et selles töös on kindlasti situatsioone, kus oma ego välja näidata ei saa. "Meid seal lasti lahti vahepeal. See oli pigem selline käibefraas, me juba teadsime, et see oli väljaelamiseks, aga eks me ikka toimetasime niiviisi, et seda lahtilaskmist ei juhtuks ja saime asjad joonde. See hetkeline vihapurse läks üle," muheles endine nõunik.

Tema sõnul ei ole teist sellist filmi, kus kajastatakse nii eluliselt presidendi kantselei igapäevatööd. "Jaani jaoks oli see küll väga suur võimalus, et ta sellel hetkel seal töötas," sõnas Arukaevu.