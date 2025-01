Lutsu majamuuseumi kuraator: Oskar Luts ei tahtnud noore poisina vahel üldse koolis käia

Oskar Lutsu majamuuseumi kuraator Meeli Väljaots selgitas, et "Kevade" tegelase Jaan Imeliku prototüüp Voldemar Tamman oli Oskar Lutsu koolisõber. "Üks asi on see, mida me oleme lugenud "Kevade" raamatust Imeliku kohta ja milline visuaal on tekkinud filmiga," sõnas ta ja lisas, et kui Luts läks Palamuse kihelkonnakooli, siis ta oli teistest lastest natukene noorem ja väiksem. "Voldemar oli see, kes teda siis kaitses."

Kui "Kevades" me näeme, et kõik sujub, ei ole koolikiusamist ja koolis käia on tore, siis Väljaotsa sõnul Oskar Luts noore poisina tihti kooli minna ei tahtnudki. "Ta kirjutab sellest, et ta sattus kiusamise alla esiteks seetõttu, et ta oli väikest kasvu ja ka seetõttu, et tal oli selline perekonnanimi nagu Luts, teised suuremad poisid olid teda tihti kiusanud, et libekala, libekala," mainis ta ja tõi välja, et oli olnud ka üks koolivend, kes joonistas lausa tahvli peale selle kala.

"Voldemar Tamman, kes oli kolm aastat Oskarist vanem poiss, astus Oskari kaitseks välja," kinnitas Lutsu majamuuseumi kuraator ja sõnas, et Luts pani oma teostest Imeliku kannelt mängima ning Tamman oli ka päriselt musikaalne. "Voldemar Tamman oli kooliõpetaja peres kasvanud laps ja ta õppis ise õpetajaks ning õpetas ka muusikat."

Selle kõige kõrval koos Tamman ka hulga laulikuid, mida saab ka Lutsu majamuuseumis näha. "Üle 20-aastane noor mees, kes paneb kokku koolilauliku ja tol korral, kui Eesti oli veel tsaaririigi provints, siis tuli balansseerida Eesti-meelsuse ja oodatud riigimeelsuse vahel," ütles ta ja tõi välja, et 1913. aasta lauluraamatus näiteks vahelduvadki eesti- ja venekeelsed laulud.

Tammani laulikutest leiab ka laule, mis on tänaseni populaarsed. "Näiteks 1913. aasta laulikust leiab loo "Küll on kena kelguga"," tõi kuraator välja.