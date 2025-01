Klaus Härö: mu unistus on teha veel üks eestikeelne film

"Sa pole üksi" räägib tõsielul põhineva loo Soome ärimehest Abraham Stillerist, kes võttis teise maailmasõja ajal enda hõlma alla juudi põgenikud Saksamaalt ja Austriast. "Ise ta tundis, et see tal ebaõnnestus, sest mõned inimesed siiski deporteeriti. Aga meie nägemus on, et kuna ta tõstis häält ja tõstis teema avalikkuse ette ja poliitikud üles äratas, siis rohkem väljasaatmisi ei toimunud. Minu jaoks oli liigutav asjaolu, et mingis mõttes oli ta kangelane, aga ta tundis, et oli ebaõnnestunud," rääkis režissöör.

Stiller kasvas üles orvu ja vaesena, kuid abiellus rikka naisega, kellele kuulus Helsingis rõivapood. "Naine tõi talle raha ja tema sai seda kulutada. Raha kulus paljudele inimeste aitamise projektidele," rääkis Härö. Näiteks peale Soome kodusõda 1918. aastal rajas Stiller orbudekodu lastele, kelle vanemad olid surnud. "Temal polnud vahet kummalt poolt need orvud olid," märkis lavastaja ja rääkis, et Stiller oli suure südamega mees, kes hoolis inimestest. Kuid sama suur oli ka tema suu, mille tõttu sattus ta tihti sekeldustesse. "Ta ütles kohe välja, mida mõtles."

"Kasvasin üles teadmisega, et kuigi Soome sõdis koos sakslastega, ei andnud me oma juute Saksamaale välja. Kuid see oli pooltõde. Kõik Soome juudid päästeti, mis on muidugi tore, kuid teisalt sain teada, et välja anti kaheksa tsiviilisikut," rääkis Härö. "See oli mulle väga häiriv, nad olid tulnud vahetult enne sõda Soome otsima turvalisust. Sulle öeldakse korduvalt, et kõik on hästi, korras, turvaline, ja siis enam ei ole. See oli väga häiriv."

Suur osa filmist on üles võetud Eestis. Kloogal, kus asus Eesti juutide koonduslaager, ning mida nüüd meenutab mälestuskompleks, filmiti üles stseenid, mis filmis leidsid aset Lapimaal. "Tekkis ainulaadne tunne, kui filmisime nii lähedal sellele paigale ja meie filmisime stseene Soome töölaagrist teise maailmasõja ajal," rääkis Härö.

Filmi meeskonda kuulusid kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja monteerija Tambet Tasuja. Kaasa tegid filmis näitlejatest ka Rain ja Ruuben Tolk ning Peeter Oja. Härö leidus Eestile ja eestlastele vaid kiidusõnu. "Kahju ainult, et ma ei saanud nendega pikemalt töötada ja ka veel eesti keeles, mis oleks olnud imeline."

Endiselt on režissöör väga uhke ka 2015. aastal linastunud "Vehkleja" üle. "Mulle väga meeldiks teha veel üht eestikeelset filmi. Võiksin lausa öelda, et see on mu unistus," sõnas Härö, kellele meeldib ka eestlaste töökultuur. "Kui kell oli veerand neli, siis Rootsis hakati asju kokku pakkima. Soomes ütled sa, et teeme ruttu, proovime võtte ära teha, Eestis ma näen sama vaimu. Selline tõsine vaevanägemine, soovimata alla anda, kasutades kogu oma fantaasiat, kuidas teha asja võimalikuks ka väheste ressurssidega."