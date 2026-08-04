South of Savoy solist: kõik juhtub siis, kui on õige aeg

Rokk- ja bluusansambel South of Savoy vokalist Krista Tiitinen rääkis saates "R2 Päev", et Laur Joamets ise pakkus välja bändi uues loos "Son of a Cowboy" kitarripartii teha. Tiitineni sõnul räägib lugu usust, et kõik juhtub siis, kui on õige aeg.

"Mina kolisin Tallinnasse 2018. aastal ja hakkasin uurima, kas siin on mehi ja naisi, kes teevad muusikat ja kellega saaks uut bändi teha," meenutas Soome päritolu trummar Jeremia Kangas, kuidas neli aastat tagasi sündis Tallinnas tegutsev rokk- ja bluusansambel South of Savoy.

Esimesel nädalal pärast Eestisse kolimist sai Kangas tuttavaks kitarrist August Skjoldbyga, kellega hakkas kohe koos muusikat tegema.

2020. aastal kolis Tallinnasse ka bändi vokalist, samuti Soome päritolu Krista Tiitinen. "Elu on siin Tallinnas väga tore, Soome tagasi ei igatse," muheles Tiitinen.

Bänd andis äsja välja uue loo "Son of a Cowboy", kus teeb kaasa ka Laur Joamets.

"See oli aprillis, kui Laur oli USA-st Eestisse käimas ja oli meie juures külas. Tegime väikese õhtusöögi ja mängisime talle selle loo demo. Ta ütles, et kas sobib, kui ta ka midagi siia mängib," meenutas Tiitinen.

"Laur oli täiesti kindel, et tahab mängida pedal-steel kitarril. Ta lindistas oma osa Nashville'is ja saatis meile," lisas Kangas.

Loole video filmimine oli Tiitineni arvates suve parim moment ja mälestus. "Hängisime terve nädala koos, tegime süüa ja filmisime ka video," tõdes Tiitinen.

Tiitineni sõnul räägib lugu "Son of a Cowboy" kahest inimesest, kes tunnevad, et kuuluvad kokku, aga peavad veel ootama. "See on armastuslugu, räägib lootusest ja usust, et õigel ajal juhtub kõik nii nagu peab."

Kangase lemmikkoht video filmimise ajal oli siis, kui nad lükkasid Krista väikese paadiga Võrtsjärve peale.