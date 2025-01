Lemmikloomaks kitse võtnud Marju Karin: ma ei teadnud, et kitsed nurruvad

Ilutegija Marju Karin võttis endale lemmikloomaks kitse. "Ringvaates" rääkis ta, et kits Mati on väga seltskondlik ja tore lemmik, kes soojas süles isegi nurru lööb.

"Tänapäeval ongi moes, et kõik ilusad ja rikkad võtavad endale erilisi loomi ja kitsed on ühed neist. Me muidugi tahtsime kääbuskitse ja mul oligi välja vaadatud talleke, läksime Ranna Rantšosse, aga siis tuli tema, tema nimi oli enne Punnvõrr. Punnvõrril olid kõrvake ja sarveke katki, ma ütlesin, et ei ole midagi, tuled linna elama ja teeme sinust härrasmehe," rääkis Karin, kuidas Mati tema juurde sattus.

Õues jookseb kits vabalt ringi. "Mul on nüüd ökomuruniiduk ja väetis tuleb tagant kohe," rõõmustas Karin, kes äsja kätte saanud ka aednikupaberid. Kits veedab ka toas aega, seda küll mähkmetes. "Suurte koertega magab seal, puksida ja mängida tahab, loomulikult tahab kõike närida – sellisele lemmikloomale on vaja aega. Muidu ta on hiiglama tore, ja kui sa õue lähed, siis koerad peavad rihmas olema, aga tema jookseb ise kaasa, ei lähe mitte kuskile, ta on ikka väga karjaloom."

Kitsele on uus nimi ka juba omaseks saanud. "Nimele olen ma õpetanud teda reageerima, kui hüüan, siis tuleb kohe krõbinal," sõnas Karin ja märkis, et Mati on ka nurruma hakanud. "Mina ei teadnud, et kitsed nurruvad. Kui tal on väga hea ja soe, siis ta nurrub. Seega, kes ei taha koera-kassi, saab pampersiga kitse võtta," muigas Karin.

Karini sõnul veedaks Mati, kui ta ise saaks otsustada, kogu aja toas. "Ta oleks voodi all ja voodi peal," sõnas ta. Toas teda päris järelvalveta jätta siiski ei saa, roaks lähevad muidu nii jõulukuusk kui ka kõik juhtmed.

Päevaplaan näeb kitsel välja aga järgmine. "Ta ärkab kuskil 12 ajal nagu minagi – proua ärkab 12, kits ärkab 12. Siis meil on tund aega jalutuskäiku, siis läheb proua tööle. Proua tuleb tagasi, siis tuleb härra koju ja me teeme veel ühe tunnise jalutuskäigu enne tuttuminekut. See hoiab ka vormis, kaks tundi värsket õhku metsa all," kiitis Karin.