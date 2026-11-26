Illustraator Kadri-Maria Külaots joonistab pilte õppematerjalile, mis aitab algklassilastele selgitada, millised on head ja turvalised suhted, kuidas seada piire ja kuidas öelda ebamugavas olukorras ei.

"Need on raamatutegelased Luuk, Reetel, Tarel, Eliira ja Mito. Nimed on erilised seetõttu, et vähendada tõenäosust, et klassis on samade nimedega õpilasi," ütles raamatu üks autor, Tartu Ülikooli kaasprofessor Kai Part.

Raamat valmib Tartu Ülikooli ja president Kaljulaidi fondi koostöös. Mõlemas on palju tegeletud suhtevägivalla teemadega ja tõdetud, et statistika on karm. 2024. aasta naiste terviseuuringus osalenud enam kui 4000 vastajast oli vähemalt iga viies kogenud lapsena füüsilist ja vaimset vägivalda. Vägivalla pealtnägemise numbrid laste seas on veelgi suuremad.

"Laps tahab armastada mõlemat vanemat, aga samal ajal tahaks ta, et vägivalla kasutamine lõpeb. Perevägivalda me võrdsustame lastevastase vägivallaga. Kindlasti ei taha me, et õpetajad läheksid tundi ja ütleksid, et täna me räägime vägivallast, vaid eakohaste lähenemiste ja normaalseid, terveid ja turvalisi suhteid peegeldades kavatseme need tunnid välja töötada," tõdes Part.

Raamatuillustratsioonid, mis aitavad lastel erinevaid olukordi mõista, loob kunstnik Kadri-Maria Külaots. "Kujutusstiil ei ole lõbus ja lapselik puhtalt selle sihtgrupi pärast, vaid ka sellepärast, et sageli saadakse palju hiljem aru, et midagi oli valesti, sest olukord oli justkui tore ja normaalne," tõi Külaots välja.

Kunstnik tõi näiteks situatsiooni, kus vanem sugulane kutsub last oma sülle istuma. "See pole küll olukord, kus kindlasti peaks midagi traagilist juhtuma, aga see ongi piiride kehtestamise moment," nentis kunstnik.

Pardi sõnul on ühel pildil olukord, kus lapse kehakeel ütleb, et tal on ei või ei tea tunne. "Lastega arutame siis seda, kas lapsel on täiskasvanule raske ütelda ei. Samuti saab teise lapse puhul märgata, milline on tema näoilme ja kehakeel. Ühel pildil on näha, kuidas Eliira kõdistab Tarelit ja Tarelile tundub, et tal on ei tunne, sest ta nägu on kohkunud ja ta tõmbub eemale. Kui teisel lapsel on ei või ei tea tunne, siis ei tohiks teha seda tegevust või puudutust," sõnas Part.

"Ohuolukorrad hakkavad hästi lihtsatest baasolukordadest. Oleme sõpradega täiskasvanueas arutanud, et hakkame mingeid piire alles nüüd kehtestama," nentis kunstnik.

Üks tund on näiteks pühendatud sellele, kuidas lahendada erimeelsusi ilma vägivallata. "Kerime tüli tagasi, mida oleks saanud teha, et tüli ei tekiks. Tunne ei ole tegu. Võib olla vihane, aga vihaselt ei tohi kedagi kahjustada. Siis jõuame alles selleni, et võivad olla head ja halvad saladused ning et halb saladus ei olegi õige saladus ja sellest peaks kellelegi rääkima. See tund on seotud kehaliste piiridega," sõnas Part.

Õppematerjalis on kokku 35 pilti. Kunstniku sõnul oli kõige keerulisem joonistada just seksuaalse rünnaku peatüki pilte. "Oligi palve, et olukord poleks pildil kohe otseselt näha ja ma tundsin, et ma lükkan natuke selle pildi tegemist edasi. Kuidas joonistada nii, et ei näita, mis seal päriselt toimub, aga ma tean, mis seal toimub. Ma tundsin, et see vajab minu jaoks mingit eneseületust," tõi kunstnik välja.

Pardi sõnul peab laps saama hoiaku, et minu keha on minu enda oma. "Isegi arst peab küsima minult enne luba, kui ta mu kõhtu katsub või minu isiklikke kehaosi uurib," nentis Part.

"Lõpuks jõuame väljamõeldud juhtumitega tunnini, et mõned lapsed elavad kodus, kus vahel on probleeme. Täiskasvanud kasutavad vägivalda, aga lapsel on õigus elada turvaliselt. Seda me ei soosi, et lapsed hakkaksid tunnis oma isiklikest kogemustest rääkima. Seda võib küll ette näha, et mõni õpilane tuleb pärast tundi õpetajaga rääkima ja selleks me valmistame ka õpetajad ette," sõnas Part.

Tundides vaidlustatakse Pardi sõnul selliseid soostereotüüpe, et mees peab olema tugev, poisid ei tohi nutta ja et naised on väärtuslikud siis, kui nad on ilusad. "Sellised soostereotüübid võetakse üpris varakult omaks. Näiteks on leitud, et tüdrukud, kelle peredes on olnud lähisuhtevägivald, loovad hilisemas elus suurema tõenäosusega sellise suhte, kus nad ise ka kannatavad lähisuhtevägivalla all," nentis Part.