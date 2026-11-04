Džässmuusik Kairiin Kukk: mulle ei meeldi reegleid järgida

Noore džässmuusiku stipendiumi laureaat Kairiin Kukk rääkis Vikerraadios, et tema muusikaline käekiri tuleb sellest, et on loomu poolest inimene, kellele ei meeldi reegleid järgida. Kuke sõnul on ta nüüdseks leidnud oma stiili, mida ta tahab teha ja mis toob palju rõõmu.

"Õpin muusikaakadeemias klahvpille, mul läheb magistris viimane aasta," ütles Jaak Sooääre nimelise noore džässmuusiku stipendiumi laureaat Kairiin Kukk.

Tiitliga koos käis ka auhinnaraha 5000 eurot. "See on kindlasti suureks abiks minu debüütalbumi avaldamisel. Kõik on juba salvestatud ja plaat ilmub ilmselt uue aasta alguses," nentis Kukk.

"Kairiini tugev külg on just kontseptuaalne mõtlemine, tal on huvitavad mõtted, kompositsioonid ja arendused. Ma tooksin tema puhul esile just seda oma asja ajamist, selliseid noori väga palju pole, enamasti tehakse nii nagu ikka on tehtud," tõdes stipendiumile nime andnud Jaak Sooäär.

Kairiini sõnul tulevad tema mõtted sellest, et ta on loomult inimene, kellele ei meeldi väga reegleid järgida. "Just muusika mõttes. Mitte et ma ei tahaks õppida või ei võtaks vastu uusi teadmisi, aga mulle meeldib stiile kokku sulatada. Kui keegi ütleb mulle, et selles stiilis tuleb ainult niimoodi mängida, siis ma tahan kohe teada, miks ja mis juhtub siis, kui ma teistmood teen," sõnas Kukk, kes on mänginud nii rokki, poppi kui džässi.

Üldiselt peab Kukk ennast siiski džässpianistiks. "Mind on tugevalt mõjutanud Armeenia pianist Tigran Hamasyan. Stiili poolest olen ma midagi sarnast, selline džässi, progeroki, progemetal'i ja nüüdismuusika segu," tõi Kukk välja.

"Esinemiskohti ikka on. Ma üritan selle nimel töötada, et end oma muusika tegemisega ära elatada. See on mu suur unistus," sõnas Kukk.

Praegu mõtleb Kukk ka selle peale, et pärast magistri lõpetamist Hollandisse edasi õppima minna.