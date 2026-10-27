Erlend Štaub: tavalistes rõivastes ei pildista sind keegi

Keila-Joa lossi muuseumis avati möödunud nädalal Eesti esimene moeajaloo muuseum. Lisaks kuulsuste kostüümidele on näitusel üleval ka Erlend Štaubi punase vaiba fotod. Fotograafi sõnul on oluline punasel vaibal rõivastega silma paista.

Avanäitus kannab pealkirja "Red carpet – ballisaalidest filmigaladeni" ja seob kokku belle époque'i kõrgmoe, Hollywoodi kuldjastu glamuuri ja rahvusvaheliste filmifestivalide atmosfääri.

"Valisime rõivad ja kostüümid nii, et see viiks külastaja punasel vaibal läbi ballide kuni Hollywoodi ja Cannes'i filmifestivalini. Siin on nii ajaloolised 19. sajandi kostüümid kui ka päris kinostaaride kantud ilusad ja pidulikud rõivad. Näiteks Marlene Dietrichi, Katharine Hepburn ja Marilyn Monroe poolt," selgitas näituse kuraator Evelina Vedom. "Need ei ole masstoodang. Iga kostüüm on ainulaadne," lisas ta.

Keila-Joa muuseumisse jõudnud Marilyn Monroe kleidi kingis staar väidetavalt oma grimmeerijale, kui tema tööga rahule jäi.

Täna kinolinadel säravate staaride punase vaiba kostüümidest saab näitusel ülevaate Erlend Štaubi fotode kaudu. "Mind ikka üllatab see, mis inimestel seljas on," tõdes fotograaf ise.

"Ma ootan neid üllatusi. Kuigi ma ei ole EKA-s õppinud ega moekunsti nii sügavuti uurinud. Ilu on vaataja silmades. Ootan ja otsin ekstravagantseid näiteid, mida maailmale tuua. Punased vaibad on väga põnev koht, kus moodi oodata," rääkis Štaub.

"Kui sa tuled täiesti tavaliste rõivastega, siis ei pane sind keegi tähele ja keegi ei pildista sind. Me kõik ootame midagi, mis oleks põnev, võib-olla julge, kastist välja mõtlev ja pakuks kõneainet. Kas positiivset või negatiivset," lisas fotograaf, kellele endale jättis kõige suurema mulje kolm aastat tagasi Bella Hadidist tehtud pilt.

Näitusel on esindatud ka Eesti musta vaiba mood. Peagi algava PÖFF-i 30. sünnipäeva puhul näeb näitusel ka spetsiaalselt Tiina Lokkile festivali avamiseks loodud kleite.