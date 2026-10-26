Haiged puulehed tuleb kompostimise asemel jäätmejaama viia

Kui puulehtedel on haigusi või kahjureid, ei tohiks neid komposti panna, vaid tuleks viia jäätmejaama, rõhutas Eesti Maaülikooli aianduse nooremprofessori Leila Mainla "Terevisioonis".

Sügis toob aedadesse värvilise lehevaiba, kuid kõiki puulehti ei pea tingimata kokku riisuma. Eesti Maaülikooli aianduse nooremprofessori Leila Mainla sõnul tasub eelkõige koguda vahtra- ja õunapuulehed, samas kui kaselehed võib murule jätta.

"Kaselehti ei maksa krundi peal taga ajada, sest need on nii pisikesed ja kaovad muru sisse ära. Ja kui kõike ei jõua, siis tammelehed võib kevadesse jätta," rääkis ta.

Kui lehtedel on haigusi või kahjureid, ei tohiks neid komposti panna. Mainla soovitab sellised lehed kokku koguda ja viia jäätmejaama, sest nii saab vähendada taimehaiguste ja kahjurite leviku ohtu. Näiteks on praegu levimas kastani keerukoi.

"Hea oleks põletada, aga linnas me ei tohi haljastusjäätmeid põletada, siis on jäätmejaam ainus variant," lausus ta.

Kindlasti e tohi haljastusjäätmeid viia metsa alla, sest ka see soodustab võõrliikide, kahjurite ja haiguste levikut.

Kui krunt on nõnda suur, et ei ole jaksu kõiki lehti kokku riisuda, on abi murutraktorist.

"Sõidad murutraktoriga nendest lehtedest üle, multšid need peeneks ja siis need jäävad muru sisse, kõdunevad ja on murule väetiseks. Siis on see variant mõistlikum," õpetas Mainla.