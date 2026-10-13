Seiklussportlased: ränk rada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni

Seiklusspordi maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis "Ringvaates", et rada oli kuus ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati kuus tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone.

"See tähendas ülipikka kestvat pingutust, MM-i rada oli üle kuue ööpäeva pikk ja veidi üle 500 kilomeetri, mis tuli läbida jalgsi, köite abil ronides, maastikurattal ja erinevate veesõidukitega," ütles Timmo Tammemäe, kes võitis koos oma tiimiga seiklusspordi maailmameistritiitli.

Igas võistkonnas on neli liiget. "Vahemaa tiimikaaslaste vahel ei tohi olla rohkem kui sada meetrit," sõnas Lauri Tammemäe, kelle tiim sai kolmanda koha.

Vahetusalal sai igaks järgmiseks etapiks varusid täiendada. "Toit ja kohustuslik varustus, et üle elada järgmine etapp. Teinekord tähendas see, et 40 tunniks vajaminev toit tuli seljakotis kaasas tassida," meenutas Lauri.

"Paratamatult on nii pikal distantsil oma tõusud ja mõõnad, mis tuleb lihtsalt üle elada," sõnas Timmo.

Magada on vaja, aga kerge see ei ole. Reeglites on kirjas, et vähemalt kümme tundi peab selle aja jooksul võistleja magama. "Et nii keha kui mõistus enam-vähem adekvaatne püsiks, aga samas iga magatud minut on ju aeg, mil sa ei liikunud," nentis Lauri.

"Reaalselt selle kuu ööpäeva jooksul tuli uneaega kuus tundi," sõnas Timmo.

Seiklusspordis tuleb Lauri sõnul seda ikka ette, et ühel hetkel hakkad magamatuse ja kurnatuse tõttu nägema hallutsinatsioone. "Kui unepuudus on eriti suur, võid liikuda vaikselt kuhugi unenäomaailma, kus reaalsusetaju hakkab puhta ära kaduma. Kui sa oled aga võistkonna kaardilugeja, siis see võib probleeme tekitada," nentis Lauri.

Kolmas koht selgus MM-il vahetult enne finišit. "Kuidagi kukkus nii välja, meil tegelikult ei olnud üldse aimu, et me võiksime veel pronksi heitlusesse sekkuda. Pigem viimased 14 tundi vaatasime, et tundub,e tme võiksime kandideerida viiendale kohale, siis vaatasime, et ka neljas koht on püütav," kirjeldas Lauri. "Nägime enda ees oleva tiimi tulesid öösel alles viimase punkti juures ja sealt algas pooletunnine tagaajamine, kuni viimasel kümnel minutil jõudsime nende kõrvale ja läks pikendatud lõpuspurdiks."

Vennad Timmo ja Lauri võistlesid erinevates tiimides. "Mina olen ajalooliselt olnud erinevas võistkonnas, aga me oleme ka koos võistelnud. Selle aasta kevadel käisime Brasiilias MK etapil ühise võistkonna all. Minul oma tiimiga oli juba kümnes MM," nentis Timmo.

Lauri sõnul on iga võistluse ajal tunne, et kas oli ikka vaja, aga juba pärast finišit mõtled, et oli äge ja tahaks jälle.