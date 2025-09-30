300-kilomeetrise aerutamismaratoni läbinud sportlane: vaim peab füüsisest tugevam olema

Mõte Yukonile minekust sündis Rätsepal esimesel Võhandu maratonil, kui üks osaleja oma Yukoni kogemusi jagas.

"Sealt see mulle sisse jäigi, kuigi ma ei teadnud, mis pidi paadis istutakse või kuidas aeru käes hoitakse, sest me tookord läksime Võhandule raftiga," meenutas Rätsep "Ringvaates".

Sel aastal võttiski Rätsep suuna Kanada suunal, et Yukon läbida. Tema võistlus lõppes aga metsatulekahjude tõttu oodatust palju varem. 715 kilomeetri asemel pidid osalejad 300 kilomeetriga piirduma.

"See oht oli olemas, sest eelmine aasta juhtus sama, aga eelmine aasta osalejad ei teadnud seda enne, kui nad jõudsid poole peale. Seal on sundpeatus, kus peab kümme tundi koha peal olema. Neile öeldi siis," sõnas Rätsep.

Seda, et maraton saab olema poole lühem, kuulsid võistlejad õhtu varem. "Esialgu oli frustratsioon ja viha, sest ma olin ju valmistunud selle jaoks, siis mingi hetk tuli pingelangus, me kõik magasime nagu miškad sellel öösel. Hommikul oli hoopis teine minek ehk sa läksid nagu sprindidistantsile," sõnas ta.

Kuigi osalejatele ohtu polnud, nägid nad põlengut väga lähedalt. "Parem külg ikkagi õhkas suitsu, see oli täiesti tuntav. Paaris kohas olid elavad leegid nähtaval. Ja see suur valge pilv, mis sealt välja tuli, oli näha, et seal on elav leek sees," kirjeldas ta.

Kohalike jaoks on sellised laiaulatuslikud metsatulekahjud loomulikud. "Meile õnneks räägiti ka enne, et see on kohalikele väga loomulik protsess ja kui see metsa sees läheb, siis seda isegi ei peatata ja tegeletakse selle kustutamisega, kui see on elurajoonidele ohtlik. Yukoni piirkond on kümme korda suurem kui Eesti ja seal elab 450 000 inimest ehk seal on isegi karusid rohkem kui inimesi. See ei olnud nii ohtlik, kui välja paistab. Nende jaoks on see nii loomulik protsess, et me isegi vaatasime seda loomuliku protsessina, mis hakkab iseenesest ja kustub iseenesest."

Rätsepal kulus oma paarilisega 300 kilomeetri läbimiseks 21 tundi ja 20 minutit. "See oli järjest. Seal ei magata," märkis ta. Rätsep usub, et Yukoni suudab läbida igaüks, kes seda soovib. "Ma arvan, et vaim peab olema tugevam kui füüsis."

Järgmisel aastal soovib Rätsep siiski 715 kilomeetrit läbida. "Me lähme päriselt uuesti. Me hoiame pöidlad peos, sest kaks aastat on [metsatulekahju] olnud ja loodame, et kolmas läheb teistmoodi, sest seal oli ka see aasta päris mitmed, kes tulid nüüd tagasi, sest eelmine aasta ei saanud lõpuni minna."