Mondo: Keenia tüdrukud ehitasid eestlaste annetatud legodest mootorrattaid

MTÜ Mondos tegutsev Emily Mirelle Vutt rääkis Vikerraadios, et eesti inimeste annetatud legoklotsid võeti Keenia tüdrukute poolt väga suure huviga vastu. Vuti sõnul asusid tüdrukud legodest kohe mootorrattaid meisterdama, sest see on Keenias põhiline sõiduvahend.

Mõni aeg tagasi kutsus MTÜ Mondo inimesi annetama kasutatud legoklotse. "Meil oli projekt, kus me tegime robootikaõpetust Keenia maapiirkonna Kisumu õpetajatele, kes teevad lastele koolides edasi robootikaringe," ütles Emily Mirelle Vutt, kes veedab suure osa aastast Keenia pealinnas Nairobis.

Inimeste käest kogutud klotsid läksid Keenia lastele vabamänguks. "Teaduslikult on tõestatud, et lego aitab just tüdrukutel saada teadusele samm lähemale. Tüdrukud saavad väga hästi hakkama. Kuigi nad ei olnud selliseid klotse kunagi näinud, hakkasid nad kohe vaatama, kuidas saab sellest näiteks mootorratta ehitada. Mootorratas on Keenias peamine liiklusvahend," tõdes Vutt.

Praktilised õppevahendid ja mängud on Keenias väga kallid. "Elatustase on Keenias väga madal, inimesed ei suuda neid endale lihtsalt lubada."

Vuti sõnul annetasid Eesti inimesed legoklotse kuni 50 kilo.

"Keenias on sooline ebavõrdus suurem ja me võtsime just tüdrukud sihikule seetõttu, et anda neile rohkem võimalusi ja suurendada nende enesekindlust, et ka nemad näeksid end kunagi teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. Keenias on programmiarendajad ja programmeerijad pigem mehed," sõnas Vutt.

Keenias on suur probleem ka selles, et väga palju õpilasi jääb koolisüsteemist kõrvale, sest lapsed peavad peret aitama ja neil pole raha, et kooli minna.

"Üks õpetaja ütles mulle, et me näeme roboteid ainult filmides ja nüüd saame päriselt oma kätega neid kokku panna ja ta on nii õnnelik. Seda oli väga tore kuulda," sõnas Vutt.

Vutt tõdes, et algul pidi ta harjuma sellega, et Keenia on väga mürarikas, seal pole kõnniteid ega tänavavalgustust. "Lõpuks aga hakkadki selles erinevuses ilu nägema."