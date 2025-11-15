Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

Rohumaa muusikahuvi ja -haridus pärinevad kooliajast. "Ma käisin VHK muusikakoolis ja maast madalast juba koorilaulu laulnud. See huvi sai alguse täitsa varakult ja kui lavaka ajal laulutunnid hoo sisse said, siis sain aru, et pean sellega edasi tegelema," rääkis Rohumaa, kes õppis muusikakoolis klaverit.

Viimaste aastate lavakunstikooli lendudest võib üldse palju lauljaid või lauluoskajaid leida. "Ma ei teagi, millest see eeldus on tekkinud. Võib-olla need, kes ise sisse astuvad on seda latti kõrgemale tõstnud ja mõelnud, et ma pean oskama, pean suutma. Võib-olla asi on selles," leidis Rohumaa, kellel on eredalt meeles ka see, kui sisseastumiskatsetel tal ette paluti laulda. "Need lauluvoorud on seal päris pingelised ja meeldejäävad," kes valis esitamiseks Silvi Vraidi "Nagu merelaine".

Muusikaliselt on Rohumaad aastaid inspireerinud Joni Mitchell. "Tegelikult jõudsin ma temani läbi Jaak Johansoni, sest Jaagu jaoks oli Mitchell samuti väga inspireeriv. Ta isegi kinkis mulle ühe Joni MIthcelli ja Bob Dylani noodikogu ja ütles, et nende looming on just midagi sellist, mida võiks vaadelda kui viisistatud luulet. Jaagu enda muusikas on ka sõnal ja kujutluspildil nii suur tähtsus ja olulisus. Ma arvan, et minu enda lauludes ka on sõna hästi olulisel kohal," rääkis näitleja.

"Mitmed mu muusikutest sõbrad on öelnud, et nemad kuulavad kõigepealt harmooniat ja sõnad tulevad hiljem. Kuna mulle on tekst oluline, teatritöös ka mind väga inspireerib sõna ja tekst, nii et see on hetkel olnud minu lähtepunkt. Aga samas on mingid laulud sündinud nii, et istun klaveri taha, võtan oma vanad muusikakooli noodid ette ja lähenen neile hoopis teise kõrvaga, mitte muusikakooli õpilase kõrvaga. Võtan rahulikul Chopini lahti, mängin ja leian mingid järgnevused või akordid, mis inspireerivad mind hoopis teistmoodi kui kümme aastat tagasi," tõdes Rohumaa.