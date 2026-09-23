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Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele Alonette'i

Raadio 2
Alonette
Alonette Autor/allikas: Anna-Maria Vaskovskaja
Raadio 2

Jaanuaris toimub Hollandis taas rahvusvaheline uue muusika esitlusfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS), kuhu Raadio 2 saadab Eestist Alonette'i.

2027. aasta Eurosonicule kandideeris tänavu rekordiline arv artiste, ligi 6000. Euroopa tähtsaim uue popmuusika esitlusfestival on nüüd avalikustanud esimesed 42 artisti, kes saavad jaanuaris võimaluse astuda rahvusvahelise muusikatööstuse ette.

Eestist jõuab sel korral Eurosonicu laia publiku ette Alonette. Alonette on Anett Tamme alter ego. Tema looming ammutab inspiratsiooni folk-popist ja 1970. aastate muusikast. Lauljanna kõrval kuuluvad bändi Eesti hinnatud instrumentalistid. Tema 2025. aastal ilmunud debüütalbumil "Compass" teevad kaasa Erki Pärnoja, Marti Tärn, Raun Juurikas, Martin Petermann ja keelpillikvartett.

Eurosonicu ajalugu ulatub aastasse 1986. Festival on mitmekümne aasta jooksul tõstnud esile uusi talente Euroopa erinevatest paikadest. Eurosonicule saavad artiste esitleda EBU liikmesjaamad, Raadio 2 on EBU Eurosonic grupi aktiivse liikmena esitlenud Eesti talendikaid artiste maailma muusikatööstusele alates 2007. aastast.

2026. aasta Eurosonicul astus üles Mariin K., aastate jooksul on festivalil enda loomingut tutvustanud veel näiteks Night Tapes, Ewert and the Two Dragons, Noep, Rita Ray, Tommy Cash, Puuluup, Holy Motors jt.

Eurosonic toimub Hollandis 13.–16. jaanuaril 2027.

Toimetaja: Karmen Rebane

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