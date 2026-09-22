Kõige rohkem visatakse kodudes ära puu- ja köögivilju ning valmistoitu

Jäätmekorralduse valdkonnajuht Kristel Kibin rääkis "Terevisioonis", et kodumajapidamised saavad toidu raiskamist vähendada, kui mõtleme läbi, mida meil on vaja osta ja harjutame väiksemate toidukoguste tegemist. Kibina sõnul visatakse kodudes kõige rohkem ära puu- ja köögivilju ning valmistoitu.

"Eestis me viskame ära 139 000 tonni toidujäätmeid ja ligi kolmandik nendest toidujäätmetest võiks olla välditavad ja kõikidest toidujäätmetest ligi pool tekib meie kodumajapidamistes ja omakorda kodumajapidamistes ligi kolmandik võiks jääda prügikasti viskamata," tõdes kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonnajuht Kristel Kibin.

Oluline on vahet teha, mis on välditav ja mis vältimatu toidujääde. "Kui banaani sööd ära, siis koorega pole midagi teha. Selle viskad ära ehk see on vältimatu toidujääde. Kui aga mingil põhjusel pruuniks läinud koorega banaani süüa ei taha, ei soovi panna seda smuuti sisse või teha sellest banaanikeeksi ja viskad ära kogu banaani, siis see on välditav toidujääde," selgitas Kibin.

Kõige rohkem visatakse meie kodudes Kibina sõnul ära puu- ja köögivilju.

Vältimatu toidujääde on ka kohvipaks. "Kanalisatsioonist alla kohvipaksu lasta pole hea mõte, sest esiteks tekitab see ummistust ja teiseks ka väga suurt koormust orgaanika näol veepuhastuses. Toidujäätmeid on õige koguda liigiti ja kohvipaksu võib panna biojäätmete konteinerisse või kompostida."

Värske toidujäätmete uuring näitas, et biojäätmeid kogutakse liigiti juba päris tublisti. "Üle 80 protsendi nendest leibkondadest, kes uuringus osalesid, kogusid toidujäätmed eraldi. Natuke parem oli seis eramajades, aga me oleme suure sammu siin edasi teinud," nentis Kibin. "Ka segaolmejäätmete sortimisuuringud on näidanud, et segaolmejäätmete hulgas on varasemast vähem biojäätmeid."

Kui hommikul keedad endale liiga suure portsu putru, mille hiljem ära viskad, on see Kibina sõnul välditav toidujääde. "Uuring näitas, et lisaks puu- ja köögiviljadele viskame me kodudes väga palju ära ka valmistoitu. Kui puder alles jääb, läheb see toiduraiskamise alla. Pigem võiks allesjäänud pudru panna karbiga külmkappi, et hiljem süüa. Või kui oleme inimesed, kes ei taha eelmise päeva toitu süüa, peame lihtsalt harjutama väiksemate toidukoguste tegemist, muud teha ei ole," nentis Kibin.

Munakoored on küll vältimatu toidujääde, aga neid võib pakkuda inimestele, kes kasvatavad kanu. "Vahepeal kasutati Hispaania teetigudega võitlemisel aiaäärtes ka munakoori," nentis Kibin.

Kibin soovitas kiirel päeval hommikul kodust välja minnes pildistada külmkapi või kuivainete riiuli sisu, et õhtul poodi minnes tarbetuid asju ei ostaks. "Mõtleme läbi, mis meil kodus on olemas ja mida meil on vaja osta. Ostame nii palju, kui me jõuame ära süüa," nentis Kibin.