Uue kujundusega rahatähtede ringlusesse jõudmine võtab mitu aastat

Euroopa Keskpank avalikustas järgmise seeria europangatähtede kümme kujunduskavandit ja kutsub inimesi üle Euroopa nende kohta arvamust avaldama. Eesti Panga sularahakäitluse allaosakonna juhataja Martti Näksi sõnul võtab uute rahatähtede ringlusse jõudmine ka peale otsuse tegemist veel mitu aastat.

Täna käibel olevad rahatähed on olnud kasutusel üle 20 aasta. Eesti Panga sularahakäitluse allaosakonna juhataja Martti Näksi sõnul on tavapärane praktika, et Keskpangad vaatavad 10–15 aasta jooksul pangatähtede kujunduse üle.

"Põhjuseid on peamiselt kaks: üks on see, et turvaelemendid oleksid kaasaegsed ja inimesed jätkuvalt usaldaksid pangatähti, teine on muidugi atraktiivsus ja visuaalne pool, et pangatähed ikka kõnetaksid kõiki inimesi, kes neid igapäevaselt ka kasutavad," sõnas ta "R2 hommikus".

Uute pangatähtede kavandid lähtuvad kahest teemast: "Euroopa kultuur" ning "Jõed ja linnud". Näksi rääkis, et teemad, millest põhjal uus kujundus teha, valiti välja 2023. aastal toimunud avaliku küsitluse käigus. Nüüd on kümme ideekavandit valmis saanud ning Euroopa Keskpank kutsub inimesi nende kohta arvamust avaldama.

Euroopa kultuuri kujutavatel rahatähtede esikülgedel vaatavad vastu Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Skłodowska-Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci ja Bertha von Suttner. Tagakülgedel kujutatakse kultuuriga seotud kohti ja tegevusi, näiteks tänavaesinejaid, laulupidu, kooli, raamatukogu, muuseumi ja linnaväljakut.

Jõgesid ja linde kujutavatel kupüüride esikülgedel on kaljuklutt, jäälind, mesilasenäpp, valge-toonekurg, naaskelnokk ja suula koos jõgede eri etappidega. Tagakülgedel on Euroopa Liidu institutsioonide hooned, näiteks Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank.

Näksi selgitas, et avaliku küsitluse eesmärk on leida kõigile võimalikult meelepärane lahendus, kuid lõpliku otsuse teeb siiski Euroopa Keskpanga nõukogu, kuhu kuulub ka Eesti Panga president. Otsuse pangatähtede järgmise seeria kujunduse kohta teeb Euroopa Keskpank kavakohaselt 2026. aasta lõpus, kuid kuna üle tuleb vaadata ka turvaelemendid, võtab rahatähtede käibele jõudmine Näksi sõnul veel mitu aastat aega.

Seda, et täna ringluses olevad rahatähed uute tulekul kehtivuse kaotavad, Näksi sõnul kartma ei pea.

"Pangatähed, mis on praegu ringluses, need jäävad jätkuvalt kehtivaks maksevahendiks ja kõik inimesed saavad neid jätkuvalt kasutada. Kindlasti ei ole seda, et neid peaks hakkama kuskile kokku koguma või ära tooma," lausus Näksi.

Euroopa Keskpanga veebiküsitluses saab osaleda kuni 21. septembrini.