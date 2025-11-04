Holger Marjamaa: muusikud unistavad ainult pikast ja sügavast unest

Pianist ja helilooja Holger Marjamaa rääkis Vikerraadios, et tiheda esinemisgraafikuga ja ringi reisivate muusikute suurim unistus on sügav ja pikk ööuni.

Juba kümme aastat peamiselt New Yorgis elanud Marjamaa on nüüd saanud mõnda aega kodumaal olla. "Ma olin küll vahepeal nädal aega Texases ja mingid sõidud on veel olnud, aga põhiliselt on praegu selline loomeperiood. Palju kirjutamist, lindistamist ja muud sellist. Väga põnev on. Pisut selline koopas-olemine, aga väga lahe, et saab endasse minna ja pliiatsiga noote paberile panna," rääkis Marjamaa.

Marjamaal on käsil nii sooloklaver plaat kui ka trioga, mille plaanib välja anda järgmisel aastal.

Pianisti võis näha ka tänavuse "Klassikatähtede" uue hooaja žüriis. Ta tõdes, et kohapeal mõjub kogu asi kindlasti teisti kui telepildi kaudu. "Minu meelest pidid nad mõni päev ka mitu saadet lindistama. Samas mul oli hea meel, et nad said kogeda pisut pärismuusikute elu. Ainus asi, millest muusikud unistavad, on pikk ja sügav uni. Kui sa ikkagi annad kogu aeg kontserte ja lendad, siis seda väsimust on tohutult palju, nii et selles suhtes lahe, kuidas see nende jaoks üles ehitatud oli," rääkis Marjamaa.

"Kuna ma olen pikalt Eestist eemal olnud, siis oli väga kihvt kuulata, kuidas noored mängivad ja mis üldse toimub, aga Ukraina pianist Havryil Sydoryk mõjus mulle väga sügavalt. Ma panin silma peale ja väga loodan, et ta unistused täituvad," rääkis pianist, kes ise mängib praegusel ajal avalikult vähe klassikalist muusikat.

"Aga endamisi küll. Kuulan ja harjutan, mängin või analüüsin ikka. Paratamatu osa minu elust," lisas ta.

Peagi astub Marjamaa üles ka "Steinway 10" kontserdil, millega tähistatakse kümne aasta möödumist Steinway klaveri saabumisest Tallinna mustpeade majja. Muidu Yamaha klaveriga esinev Marjamaa sai Steinwayl musitseerimiseks eriloa.

"Ma olen Yamaha artist, nii et ma võin Yamaha ja Bösendorferite peal mängida, mille Yamaha mõni aeg tagasi ära ostis. Ma kirjutasin neile, sest saame väga hästi läbi ja nad on väga abivalmis, ja rääkisin, et selline erakordne sündmus on, mõisteti ja anti roheline tuli," rääkis Marjamaa.

Marjamaa tõdes, et tegelikult on kõik tippklaverid head. "Yamaha lipulaevad on kõik väga sarnased omavahel, aga kui Bösendorfer või Steinway kõrvale võtta, siis nende iseloomud on värvilisemad. Steinway samad mudelid võivad erinevalt kõlada. Muidugi oleneb ka alati, millisesse saali sa klaveri paned või millisesse stuudiosse," selgitas pianist.

"Lõppude lõpuks oleneb pianistist endast ka, et milline klaviatuur sõrme all kõige mõnusamalt mõjub," lisas ta.