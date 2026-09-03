Vikerraadio sügisprogrammi jagub ajalugu, teadust ja uusi arvajaid

Eesti kuulatuimas raadiojaamas jätkavad sel sügisel kõik kuulajate head kaaslased, olgu siis "Välistund" esmaspäeval või "Käbi ei kuku…" pühapäeval. Programmi toovad sel sügisel uusi hääli, lugusid ja arvamusi saatejuhid Indrek Treufeldt, Urmas Jaagant ja Dannar Leitmaa, Alo Lõhmus jt.

Ringhääling 100: "Sajand eetris"

Alates 4. septembrist reedeti kell 15.15.

Indrek Treufeldt Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti ringhäälingu saja aasta lugu jutustab Indrek Treufeldt sarjas "Sajand eetris". Kuidas on rahvas kujundanud ringhäälingut ja ringhääling rahvast? Vabariik, okupatsioonid, sõda, tsensuur, laulev revolutsioon – igal ajajärgul on oma hääl, oma vaikimised ja oma kuulajad. Esimene saade kõneleb ajast enne eetrit: katsetest, sädelahendustest ja lootustest, millest sündis regulaarne raadio.

Saatesarja helirežissöör on Külli Tüli.

Arvamussaade "Neljas lugemine"

Alates 6. septembrist pühapäeviti kell 12.05.

Urmas Jaagant ja Dannar Leitmaa Autor/allikas: iris Tähema/ERR

Ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Dannar Leitmaa alustavad arvamussaatega "Neljas lugemine". Saate fookus on Eesti ühiskonnas toimuval ja poliitikal, mida saadab saate tegijate hinnangul lakkamatu emotsioonide udu. Selles ei ole kerge üles leida, mis on tegelikult uudis ja mis päriselt tähelepanu väärib.

"Hajutame selle udu ja räägime, miks midagi toimus, kas üldse toimus ja miks keegi tahab, et me sellest räägiksime. Me ei otsi süüdlasi – enamasti –, vaid püüame leida põhjuseid, miks on asjad just nii, kuidas me siia jõudsime ja mis saab edasi," kirjeldasid saatejuhid.

"Küsimus on ka selles, mis poliitika üldse on: kas mäng, tehnoloogia, huvid või midagi hoopis muud," lisas Leitmaa.

Uue saate pealkirja kohta avas Jaagant, et kuigi riigikogus peaksid asjad kolme lugemisega selgeks saama – kes ja miks midagi teeb –, siis alati ei saa. "Saade "Neljas lugemine" selleks ongi, et vastuse saaksid miks-küsimused ja Eesti ühiskonnas oluliste sündmuste taustad."

"Euroopa aeg" teine hooaeg

Alates 6. septembrist pühapäeviti kell 13.05.

Alo Lõhmus Autor/allikas: Alo Lõhmuse erakogu

Ajaloosari "Euroopa aeg" jätkab sel sügisel Euroopa ajaloost põnevate aspektide noppimist ja käsitlemist. "Proovime mõista, kui erinevad on Euroopa maad, ja tabada seda, mis on neis siiski ka sarnast," tutvustas sarja uus autor Alo Lõhmus.

Teise hooaja esimeses saates kõneleb Eesti Maaülikooli rahvusvahelise metsapoliitika külalisprofessor Kalle Karoles Euroopa metsade kujunemisest. Järgmistes saadetes vestleb Alo Lõhmus arheoloog Mauri Kiudsooga hõbeda ja hõberahade rollist Euroopa ajaloos.

Alo Lõhmus on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ning Luua metsanduskooli raietöölisena. Ta on töötanud ajakirjanikuna ajalehtedes Postimees, Eesti Ekspress ja Maaleht ning toimetanud ajakirju Imeline Teadus, Imeline Ajalugu ja Eesti Mets.

Esimest hooaega, mil saadet tegi Piret Kriivan, saab järelkuulata SIIT.

Teadussaade "Atlas"

Alates 6. septembrist pühapäeviti kell 17.05.

Teadussaate "Atlas" saatejuhid Johannes Peetsalu ja Andres Reimann Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Septembri esimesel pühapäeval alustab ka uus teadussaade "Atlas", mis võtab kokku nädala olulisemad teadusuudised ning pakub ajugümnastikat kõigile uudishimulikele kuulajatele.

"Kolame mikrofoniga teaduse telgitagustes, selgitame igapäevaseid imesid ning muudkui küsime ja küsime. Sest rumalaid küsimusi ei ole olemas, eriti teaduses," selgitasid saatejuhid ning Novaatori teadusportaali toimetajad Andres Reimann ja Johannes Peetsalu.

Uus tegija "Huvitajas"

Indrek Jakobson Autor/allikas: Iris Tähema/ERR

Reedeti hakkab silmaringisaadet "Huvitaja" juhtima Indrek Jakobson, keda kuulajad teavad "Istmesoojenduse" ühe autorina, mis on Vikerraadios üle nädala neljapäeviti.

Reedene "Huvitaja" keskendub tehnoloogiateemadele, näitamaks kuulajale, kuidas meid ümbritsevad tehnoloogilised suundumused elu muudavad ja lihtsustavad. Saates on uus rubriik "Nädala digiseade", kus Jakobson jagab kasutajakogemust mõne enda poolt testitud tehnikavidinaga.

Jakobsoni esimene "Huvitaja" on eetris 4. septembril kell 10.05, mil saatekülaline on AI-ekspert ja -koolitaja Jarmo Tuisk ning fookuses on tehisintellekti olevik ja tulevik.