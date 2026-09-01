X!

Vikerraadios algab uus arvamussaade "Neljas lugemine"

Vikerraadio
Urmas Jaagant ja Dannar Leitmaa
Urmas Jaagant ja Dannar Leitmaa Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Vikerraadio

Sel pühapäeval, 6. septembril kell 12.05 alustavad ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Dannar Leitmaa Vikerraadios uue arvamussaatega "Neljas lugemine".

Saate fookus on Eesti ühiskonnas toimuval ja poliitikal, mida saadab saate tegijate hinnangul lakkamatu emotsioonide udu. Selles ei ole kerge üles leida, mis on tegelikult uudis ja mis päriselt tähelepanu väärib.

"Hajutame selle udu ja räägime, miks midagi toimus, kas üldse toimus ja miks keegi tahab, et me sellest räägiksime. Me ei otsi süüdlasi – enamasti –, vaid püüame leida põhjuseid, miks on asjad just nii, kuidas me siia jõudsime ja mis saab edasi," kirjeldasid saatejuhid.

"Küsimus on ka selles, mis poliitika üldse on – kas mäng, tehnoloogia, huvid või midagi hoopis muud," lisas Leitmaa.

Uue saate pealkirja kohta nentis Jaagant, et kuigi riigikogus peaksid asjad kolme lugemisega selgeks saama – kes ja miks midagi teeb –, siis alati ei saa. "Saade "Neljas lugemine" selleks ongi, et vastuse saaksid miks-küsimused ja Eesti ühiskonnas oluliste sündmuste taustad."

Dannar Leitmaa on Õhtulehe tegevtoimetaja. Ta on 2014. aastal võitnud Bonnieri uuriva ajakirjanduse preemia ja meedialiit valis ta tänavu aasta ajakirjanikuks.

Urmas Jaagant on Eesti Ekspressi toimetaja ja peatoimetaja asetäitja. Jaagant kirjutab uudiskirja "Poliitikaradar" ja on osalenud Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Toimetaja: Karmen Rebane

TEREVISIOON ALUSTAB!

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

31.08

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

31.08

ERR võttis kasutusele uue raadioülekandejaama

31.08

Hambaarst: viime hambapesu osaliselt lapsevanema kontrolli alt välja

31.08

Hannes Hanso: isa silmis pidin oma eksistentsi raske tööga õigustama

31.08

Kokana töötanud Veersalu: köögis peab igaüks oma koha välja võitlema

30.08

Ruhnu põhikooli uus direktor Heily Rikker: see on kõige imelisem koolimaja maailmas

31.08

Indrek Treufeldt: eestlased tegid ringhäälingust krati, mis oskas neid teenida

10:01

Vikerraadios algab uus arvamussaade "Neljas lugemine"

31.08

Ekspert: tänapäevased koolikotid pakuvad mitmeid lisafunktsioone

08:16

Daniel Levi Viinalass minikodust: see on koht, kus alati on möllu ja elu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo