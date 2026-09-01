Vikerraadios algab uus arvamussaade "Neljas lugemine"

Saate fookus on Eesti ühiskonnas toimuval ja poliitikal, mida saadab saate tegijate hinnangul lakkamatu emotsioonide udu. Selles ei ole kerge üles leida, mis on tegelikult uudis ja mis päriselt tähelepanu väärib.

"Hajutame selle udu ja räägime, miks midagi toimus, kas üldse toimus ja miks keegi tahab, et me sellest räägiksime. Me ei otsi süüdlasi – enamasti –, vaid püüame leida põhjuseid, miks on asjad just nii, kuidas me siia jõudsime ja mis saab edasi," kirjeldasid saatejuhid.

"Küsimus on ka selles, mis poliitika üldse on – kas mäng, tehnoloogia, huvid või midagi hoopis muud," lisas Leitmaa.

Uue saate pealkirja kohta nentis Jaagant, et kuigi riigikogus peaksid asjad kolme lugemisega selgeks saama – kes ja miks midagi teeb –, siis alati ei saa. "Saade "Neljas lugemine" selleks ongi, et vastuse saaksid miks-küsimused ja Eesti ühiskonnas oluliste sündmuste taustad."

Dannar Leitmaa on Õhtulehe tegevtoimetaja. Ta on 2014. aastal võitnud Bonnieri uuriva ajakirjanduse preemia ja meedialiit valis ta tänavu aasta ajakirjanikuks.

Urmas Jaagant on Eesti Ekspressi toimetaja ja peatoimetaja asetäitja. Jaagant kirjutab uudiskirja "Poliitikaradar" ja on osalenud Vikerraadio saates "Rahva teenrid".