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Raadioteater ja Vikerraadio kutsuvad valima parimat koolilugu

Vikerraadio
Hoiatusstreik Kiili koolis
Hoiatusstreik Kiili koolis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Uue kooliaasta alguse puhul kutsuvad Raadioteater ja Vikerraadio osalema parimate koolilugude hääletusel.

Alates 1. septembrist saab Vikerraadio kodulehel valida kümne järjejutu hulgast kolm kooliga seotud lemmikut. Enim hääli saanud jutt kõlab Vikerraadio eetris 14.–18. septembrini kell 11.30 ja 22.30.

Valikus on uuemaid ja vanemaid salvestisi, nii kodu- kui ka välismaiseid lugusid: Elfride Lenderi "Minu lastele", Mari Saadi "Nagu oakene kaunas", Karl Ast Rumori "Koolmeister Sangvars", Uno Mereste "Väike poiss vanas linnas", Eet Tuule "Poisike rukkis", Anu Jänese "Kaugel tuikas tähesilm", Roald Dahli "Poiss", Paolo Giardono "Algarvude üksildus", Mihkel Muti "Õpilane Fabian" ja Ulrika Kelk-Pederseni "Kassikuld".

Järjejutte esitavad armastatud eesti näitlejad. Valiku tegemiseks on üleval juttude esimesed osad.

Hääletuse leiab SIIT.

Toimetaja: Karmen Rebane

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