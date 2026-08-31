Kristina Poska: noorteorkestri ees on dirigent ka psühholoog

Eesti Kontsert alustab uut hooaega Prantsuse rahvusliku noorteorkestriga, kelle dirigent on Kristina Poska. "Terevisioonis" rääkis ta, et noored muusikud on professionaalidega võrreldes palju tundlikum instrument, mille tulemust on raskem ette ennustada.

Poska käe all musitseerivad noorteorkestris 16- kuni 24-aastased muusikud. "Eks nad loomulikult veel otsivad ennast, aga, ma pean ütlema, et seal on tõesti prantsuse noorte muusikute absoluutne paremik. Seal on väga suur ja tihe konkurss olnud, väga populaarne ja prestiižikas projekt, kuhu kõik noored muusikud minna tahavad," rääkis Poska.

"Pean ütlema, et seal on tõesti juba praegu selliseid briljantseid talente, kellest on kohe näha, et sealt tuleb. Meie noor kontsertmeister on näiteks juba praegu parem kontsertmeister kui enamus kontsertmeistreid, kellega ma olen profimaailmas töötanud," naeris Poska. "Tõesti täiesti eriline."

Poska sõnul on orkestri juures pedagoogiline mõõde hästi oluline. "Kuna me tahame anda võimalikult paljudele mängijatele kogemust juhtida gruppi või orkestrit, siis vahetuvad rühmajuhid ja kontsertmeistrid teoste põhiselt. Tallinnas ja Tartus mängime Straussi, Pärnus mängime teise kontsertmeistriga Raveli," selgitas Poska ning lisas, et vahetuvad ka esimesed-teised-kolmandad mängijad.

"Kokku on meil ühe programmi peale neli esimest flööti, neli esimest klarnetit, neli esimest oboed jne. Seda ei juhtu proffidega mitte kunagi. Kui mõelda on see muusikaliselt destabiliseeriv element, loomulikult. Arvestades veel seda, et nad on noored, kellel on vähem kogemust, siis võib tekkida küsimus, et milleks selline raskus tekitada, kui te tahate häid kontserte anda."

"Asi ongi neile kogemuse andmises. See õpiprotsess on kõige olulisem. Samas on tulemus sellegipoolest äärmiselt hea. Ei tasu mõelda, et äkki mina ei saagi kuulajana kõige paremat," lisas Poska ning tõdes, et noorteorkester on tavaliselt suurem väljakutse.

"Sellepärast ka, et noorte mängijatega tuleb rohkem tööd teha. Kätt tuleb ka hoida, tihti just psühholoogiliselt, sest nad on veel õrnakesed. Palju on neid, kes endas kahtlevad. Eelmine nädal tekkis meil näiteks soolomomentides sellised kriisid, et väga hea mängija lihtsalt ei suuda mängida. Siis peabki olema psühholoogi rollis, arutame pikalt, palju pisaraid," rääkis Poska. "Lõpuks on kõik hästi."

"Noored teevad kõike maksimaalselt. Kui nad mängivad, siis täie kirega. Kui nad pidutsevad, siis ka täiega. Kuigi me üritame neid kogu aeg muidugi korrale kutsuda. Kui me reisime, siis see ka väsitab ja kui nad on väsinud, siis nad on väga väsinud. See kõik mõjutab kontserte. Proffidega võrreldes on nad tundlikum instrument. Iga väike asi võib neid rivist välja lüüa, aga samas võib väike positiivne asi nad täielikku tippvormi viia," märkis Poska.