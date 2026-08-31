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Galerii ja video: raadiomaja ees avati Ringhäälingu bussipeatus

Terevisioon
Foto: Ken Mürk/ERR
Terevisioon

31. augusti hommikust ei oota bussiga sõitjad Raadiomaja ees enam Gonsiori peatuses, vaid Ringhäälingu peatuses. Uue nimega tähistakse ringhäälingu 100. sünnipäeva.

Esmaspäevast alates kannab Ringhäälingu nime ka peatus, mis jääb teisele poole ristmikku, praeguse telemaja vastu. Uute bussipeatustega valmistutakse 18. detsembriks, mil möödub 100 aastat päevast, kui tööd alustas Kopli raadiojaam ja alguse sai ringhääling Eestis.

Ootepaviljonis ringi vaadates näeb ajutisel näitusel fotosid, mis annavad edasi seda, mis saja ringhäälingu aasta sisse jäävad. Tutvumist ootab ka peatusest veidi ristmiku poole jääv fotogalerii.

Samuti tuleb Vikerraadio eetrisse mahukas ajaloosari ja ilmub raamat ringhäälingu ajaloost.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon"

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