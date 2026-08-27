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RMK loodusteabespetsialist: seeneekspress viib kohale, aga eeltöö on ka tähtis

Terevisioon
Foto: Elron
Terevisioon

RMK ja Elron käivitavad septembrist seeneekspressi, et inimesed jõuaksid metsa seenele ja seda seenetarkade juhatusel. "Terevisiooni" stuudios andis seenehuvilistele nõu RMK loodusteabespetsialist Liis Soonik.

Sooniku sõnul on inimeste metsadesse kohale viimine hea mõte, sest see on tore üleskutse ka inimesed lihtsalt loodusesse liikuma saada. "Seente puhul on ju alati nii, et sa mitte kunagi ette ei tea. Lähed küll omast arust seenele, aga kas sa tuled saagiga metsast tagasi, pole kunagi kindel. Isegi siis, kui sul on kindel plats teada, kust sa oled alati saanud," tõdes Soonik.

"Rong viib kindlasti kohale, aga kas heasse seenemetsa jõuad, see sõltub suuresti ka iga inimese enda ettevalmistusest. Üks asi on jõuda rongipeatusse, aga tähtis on kodus ära teha ka eeltöö. Vaadata kaardile otsa, väga hea on RMK äpp lahti teha, seal on selgesti näha, kus on mets päriselt ehk kuhu rongijaamast sammud seada. Rööbaste vahelt ei korja ühtegi seent," sõnas ta.

Rongiga minnes tuleb selga panna õiged riided, erksavärvilised. "Eriti need, kes harva metsas käivad ja pole oma orienteerumises nii väga kindlad. Juhul kui peaksite ära eksima, siis oleks teid kerge leida. Soovitatakse võtta ka valge ämber, mis paistab kaugele kätte. Õiged jalanõud on mõistlik panna. Sügisesel ajal on kindlasti hea jalanõu kummik, mis on ka hea kaitse madude vastu," rääkis Soonik.

Kaasa tasub võtta ka täis laetud telefon ning lähedastele öelda, kuhu lähed ja millise rongiga.

"Seenemaailm on suur ja lai. Me analüüsisime täpselt sedaviisi, et millised metsas kusagil kandis kasvavad ja panime umbes paika ka selle, et millistele seentele seal võiks meeldida. Kõik seened igal pool ei kasva. Männiriisikat me kuusemetsast otsima ei lähe. Looduse tundmine tuleb alati kasuks, et uusi seenekohti leida."

"Kes tahab kindla peale leida porgandiriisikaid või männiriisikaid, siis peaks suunduma kuivemasse männikusse. Väga hea on liikuda mööda rannikut," lisas Soonik.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha Beryl-Grauberg

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