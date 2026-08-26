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Aktiivne lapsevanem: võiksime lasteaias laste elu palju rohkem rikastada

Raadio 2
Foto: ERR
Raadio 2

Aktiivne lapsevanem Gerly Kedelauk rääkis saates "R2 Päev", et asutasid koos teiste vanematega MTÜ Veerise lasteaed, mille eesmärk on lasteaias laste mänguelu rikastada ja tervislikke eluviise toetada. Kedelauki sõnul käib neil koos ka lastenõukogu, kes avaldab samuti arvamust, mida lasteaias võiks veel paremini teha.

"Eelmisel sügisel, enne uut õppeaastat läksime lasteaia juhtkonna juurde ja ütlesime, et lapsevanemad võiksid lasteaias laste elu rikastamiseks teha palju rohkem. Teeme MTÜ ja hakkame koos tegema," meenutas MTÜ Veerise lasteaed asutaja ja aktiivne lapsevanem Gerly Kedelauk.

MTÜ eesmärk on mänguelu rikastamine ning laste liikumisharrastuse ja tervislike eluviiside toetamine.

Sügisel kogusid lapsevanemad annetusi ja sisustasid lasteaias lastele kokandusruumi, kus lapsed õppisid täiskasvanute juhendamisel süüa tegema. "Samuti hankisime lastele poole rühma jagu suusakomplekte ja õpetajale ka, et nad saaksid sportida."

Kevadel korraldasid aktiivsed lapsevanemad heategevusliku kontsert-õhtusöögi. "Lastele oli samal ajal kõrvalmajas öödisko," sõnas Kedelauk. "Saadud rahaga rikastasime talgute korras laste õueala."

"Me oleme neid mõtteid mõlgutanud ka varem, et küll oleks tore, kui lasteaia juures oleks ka lastevanemate poolt väike toetus, ja seda toredam oli, kui Gerly ja Tanel meie juurde tulid ja meid väga aktiivselt kuulasid, kuidas saaks aidata, millised oleks lasteaia soovid ja mida me koos saaks teha. See aasta on olnud ülipöörane," ütles Veerise lasteaia arendusjuht Ülle Jurtom."Üks suur pluss lisaks mänguala rikastamisele oli näha, kuidas lapsevanemad omavahel suhtlevad ja kogukond hakkas rohkem omavahel koostööd tegema."

Jurtomi arvates ei ole see väga tavapärane, et lapsevanemad nii aktiivselt lasteaiaga koostööd teevad.

"Meil käis koos ka lastenõukogu ja nemad ütlesid ka, mida nad tahavad, et lasteaias oleks teisiti või mida võiks veel paremini teha. Laste poolt tuli siis suuskade ja jalgpalliväravate soov. Laste arvamus on oluline, kellele me ikka neid asju siis teeme," sõnas Kedelauk.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Päev!", saatejuht Ragnar Kaasik

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