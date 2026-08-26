Kene Vernik: tagasi koolirežiimile aitab varasem ärkamine, mitte magamaminek

"Suve lõpus veel paljud noorukid ärkavad hästi hilja, äkki isegi kell kaks või kolm päeval, nii et tegelikult nad on juba hiljaks jäänud, kui nad tahavad hakata järgmisel nädalal seitse või kaheksa ärkama," nentis Vernik ning lisas, et ärkamisaega peaks hakkama ettepoole tooma umbes kolm nädalat enne kooli algust.

"Ja just ärkamisaega. Tihti vanemad mõtlevad, et ma hakkan paluma tal varem magama minna, aga tegelikult peaks just äratama neid varem, näiteks iga päev pool tundi varem. Siis jõuavad nad sinna ideaali juurde. Ärkamisaeg määrab ära unesurve, nad hakkavadki natukene varem magama jääma. Kui mõni nooruk läheb öösel kell kaks või kolm magama, siis me ei saa sundida teda järsku kell kümme õhtul magama. Ta ei jää magama," toonitas Vernik. "Kõik algab äratamisest."

Suve lõpu poole võib teha natuke suuremad ampsud. "Näiteks kui nooruk või isegi 10- või 11-aastased, kes magavad praegu kella 11, äratada juba homsest kell 10, ja siis kell 9, ja siis kell 8.30 ja siis kell 8," naeris Vernik. "Kui laps ei ole koostööaldis, siis külm vesi kaela ja ongi kõik."

"Kui laps äratatakse näiteks 7.30 üles, siis päeval, mil ta väga vara ärkas, ei tohi laps pärast kooli teha uinakut. Siis me saame sellise kiire restardi, aga tihti need, kes peavad väga vara ärkama ja ei ole sellega harjunud, lähevad kohe peale koolipäeva tudule, mida ei tohi teha. Veel. Alates vanust 12 või 13 lubame umbes 20 minutit, aga see nõuab juba seda, et sul on rütm käes," selgitas Vernik.

Päevakava algab ärkamise ja valgusega, mida on kohe hommikul palju vaja. "Õnneks meil seda veel on. Talvel läheb unerütm tõesti natukene teistsuguseks, sest on pime. Noorukite puhul on oluline ka toitumine. Nad kipuvad päev läbi näljas olema ja siis õhtul, kell üheksa-kümme, laotakse endale kuhi tugeva rasva ja süsivesikuga ette. See ka meie und kindlasti ei toeta, eriti ärkamist. Ärkamine on väga unine ja raske."

Oluline on ka õigetel aegadel liikumine. "Et need trennid ei jääks meil Eestis nii hiliseks, sest iga hiline trenn lükkab lapse uinumise hilisemaks. Kolm või neli tundi enne magamaminekut peaks juba olema intensiivse trenni vaba," märkis Vernik.